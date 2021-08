Zacher: gyorsan növelni kellene a gyerekek átoltottságát, mert berobbanhat a járvány

A 60%-ot közelítő itthoni átoltottság még mindig nem elég és főként a gyermekek, fiatalok körében minél előbb növelni kellene, mert azzal kivédhetnénk egy újabb jelentős járványhullámot, ami az iskolakezdés utáni hetekben a szakértők szerint elindulhat – lényegében ezeket hangsúlyozza az Indexnek nyilatkozva Zacher Gábor, a Hatvani Kórház főorvosa. A hétvégi buszbalesettel is párhuzamot vont, amikor azt mondta, hogy az eddig járványhullámok csúcsán annyian haltak meg naponta (200-300 fő) a Covidban, mintha napi 30 ilyen buszbaleset történt volna.

Zacher szerint nagy gond, hogy Afrika és Ázsia egyes országaiban nagyon rosszul állnak még az átoltottság terén és „onnan jöhetnek az új mutánsok, amelyek már akár a delta utáni görög ábécét is kimerítik”. Ezért szerinte a fejlett és feltörekvő országoknak is arra kellene koncentrálni, hogy világszerte minél gyorsabban emelkedhessen az átoltottság. Azzal is gond van szerinte, hogy itthon korlátozott már az oltási kedv és a háziorvosok sem tudják igazán jó érvekkel rávenni a még nem beoltottakat az oltásra és

szerinte aggasztó az is, hogy az iskolakezdés előtti napokra húzta el a járványkezelés az iskolások kampányszerű oltási programját.

A mostani terv szerint ugyanis az iskolákban augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz oltási akció, az iskolaorvosok és a háziorvosok bevonásával és a 12-17 év közötti korosztályban mintegy 200 ezren regisztráltak már oltásra.

Az augusztus 20-i hosszú hétvége körüli sok ünnepi program járványt fokozó hatásáról nem nyilatkozott, de azt megemlítette, hogy az iskolakezdést követő 2-3 hetet mondják a hozzáértők arra, hogy berobbanhat a járvány.

Most még béke van. Most még a rendszer tök jól bírja, de hogy meddig lesz így, nem lehet tudni

- rögzítette. Részletezte, hogy a Covid-osztályokat viszonylag hamar létre lehet hozni, hiszen a gyakorlat tulajdonképpen már megvan. Szerinte inkább a személyzet a kérdés, illetve az, hogy mi lesz a szakrendelésekkel, tervezett műtétekkel.

Említette, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 1 millió körüli embert várnak, sok időset is, ami a mentőszolgálatnak és az egészségügynek is fokozott terhelést jelent, így érthető, ha a Honvédkórház Róbert Károly körúti telephelyén a sürgősségi betegellátás leáll.

A gyerekek oltása kapcsán kitért arra, hogy a Pfizer biztató kísérleteket mutat az öt év felettiek oltásában is, reményei szerint ez újra meghozhatja az oltási kedvet. Úgy ítéli meg, hogy

korosztályonként 95 ezer gyermekkel kell számolni, és ha 10-20-30 százalék felvenné az oltást, győztesen kerülhetne ki az ország.

Azt is sürgette, hogy minél több szakirodalmi információt kellene megosztani a szülőkkel, hogy tisztában legyenek a kilátásokkal és azzal, hogy a gyermekek is kerülhetnek oltatlanul súlyos helyzetbe, mert ez egy komoly vírusbetegség, ami poszt-covid szindrómát is okozhat.

A főorvos tapasztalatai is azt mutatják, hogy az oltottak valóban jobban viselik a fertőzést: szemgyulladás, levertség, fáradtság, kevésbé intenzívebb tünetek jelentkeznek, ha elkapják a koronavírust.

A vasárnap hajnalban az M7-esen történt, 8 halálos áldozattal járó buszbaleset kapcsán azt a párhuzamot hozta, hogy „Ezek a balesetek szerencsére nem mindennaposak, de épp a koronavírus-járvánnyal állítottuk párhuzamba orvoskollégáimmal a tragédiát; hiszen sajnos sok olyan nap volt, amikor 200-300 haláleset volt a járvány miatt. Ez azt jelenti, hogy a korábbi járványhullámok tetőzésekor annyian haltak meg Magyarországon, mintha naponta 30 buszbaleset lett volna.”

