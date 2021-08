Hogyan őrizhető meg a bizalom válság idején? – Ez lehet a túlélés kulcsa

A koronavírus-járvány új helyzetet teremtett a vállalatok számára azzal, hogy a munkatársak otthoni munkavégzésre kényszerültek. A távolság, a személyes kontaktus hiánya, korlátozottsága ráirányította a figyelmet a bizalom kérdésére, amely békeidőben sem lényegtelen, de válság idején – fogalmazzunk úgy: extrém körülmények között – még jobban kidomborodik a jelentősége. Hogyan lehet válsághelyzetben megőrizni a bizalom szintjét a vállalat vezetői és beosztottjai között annak érdekében, hogy a cég versenyképessége ne romoljon, jövőálló maradjon?

Bizalom a szervezetben

A Deloitte munkatársai által jegyzett egyik tanulmányban a következő megállapítás olvasható: „Azok a szervezetek, amelyeknél magas szintű a bizalom, jobban ellenállnak a válságoknak. A bizalom erőteljesebb gazdasági növekedéssel, fokozottabb innovációval, nagyobb stabilitással és jobb egészségügyi eredményekkel kapcsolódik össze”. Mi magunk is így gondoljuk ezt, ezért is véljük úgy, hogy a szervezeteknek minden körülmények között küzdeniük kell a bizalom erodálódása ellen. A szervezeti bizalomnak több dimenziója, iránya van. Egyrészt fentről lefelé: a felsővezetők bíznak a középvezetőikben, és középvezetőikkel együtt bíznak a beosztott munkatársakban. Mindenki hiszi, hogy az alatta lévők vallják a cég által követett értékrendet, követik a menedzsment által kidolgozott stratégiát, s a vállalattal kötött megállapodásukkal összhangban végzik a munkájukat.

A másik irány alulról felfelé „mutat”, s a munkatársaknak a vezetőikbe vetett bizalmát jelzi. A beosztottak bíznak abban, hogy főnökeik transzparensen és prudensen járnak el velük szemben, betartják a megállapodásokat, nem élnek vissza a hatalmukkal, azaz figyelembe veszik az ő jogaikat, érdekeiket, igényeiket. A munkatársak bízni akarnak abban is, hogy a vezetőség ismeri a stratégiai irányokat, jó döntéseket hoz, olyanokat, amelyek a szervezet hosszú távon fenntartható működését támogatják, így ők biztonságban láthatják a jövőjüket. Bízhatnak abban, hogy a cég, amelyben dolgoznak, pénzügyileg stabil lábakon áll, így ők maguk is meg tudják élni a saját pénzügyi stabilitásukat.

A jelenlegi válság elsősorban a felülről lefelé irányuló bizalmat ásta alá. Amint a Wharton Egyetem tudásmegosztó oldalán David De Cremer, a Szingapúri Állami Egyetem NUS Business School-ja menedzsment és szervezetek professzorának tollából megjelent véleménycikkben olvasható: „A vezetők úgy próbálják meg áthidalni a távmunka okozta bizalmatlanságot, hogy jobban ellenőrzik alkalmazottaik munkavégzését. A bizalom azt jelentené, hogy mindkét fél pozitív elvárásokkal és jószándékot feltételezve viszonyul a másikhoz. A sérülékenység megmutatása és felvállalása nélkül nem létezhet bizalom. A bizalom meglétéből következik az együttműködés, a lojalitás, az információmegosztás és ezek eredményeként a jobb teljesítmény. Ezek annyira fontosak, hogy egy szervezetben a bizalom kiépítése a legfontosabb teendő”.

Bizalom és hatékonyság

A bizalom, amellett, hogy hozzájárul a cég stabil és hosszú távú működéséhez, fontos szerepet játszik a hatékonyság „minőségében” is. Ahol magas fokú a bizalom, ott kevesebb szabályra, kevésbé kiterjedt kontrollrendszerre van szükség, következésképpen csökkennek a szabályozásra, kontrollra fordított erőforrások. Egy ilyen szervezetben nem kell bizalmi adót fizetni, éppen ellenkezőleg, bizalmi hozamról beszélhetünk.

Ha mindenki tudja és teszi a dolgát, akkor nem ellenőrzésre, hanem alkotásra, munkára megy el az idő, ami a szervezet innovációs képességének erősödésében is testet ölt.

Hogyha magas a bizalmi szint, az emberek nemcsak azért lesznek kreatívabbak, mert több idejük van, hanem azért is, mert hisznek abban, hogy a cég értékeli az ötleteket, újításokat, ezért sokkal több ötlettel mernek előállni. Ha alacsony a bizalmi szint, az alkalmazottak inkább megtartják maguknak az ötleteiket, mert nem hiszik el, hogy meghallgatják és értékelik őket, ezért a gondolataikat inkább megtartják maguknak. Egy magas bizalmi szintű szervezetben lerövidül a kommunikáció ciklusa és útja, csökken a konfliktusok száma (egyébként a szervezetek az idejük 27-28 százalékát konfliktuskezeléssel töltik).

A bizalom mérése

A bizalom mérésének számos eszköze van. Az egyik legnyilvánvalóbb eszköz az elbeszélgetés a kollégákkal. Ilyenkor a vezetők informális csatornákon keresztül kitapogatják, hogy érzi magát a szervezet. Elsősorban olyan emberek, az úgynevezett véleményvezérek, visszajelzésére kíváncsiak, akiknek megnyílnak az alkalmazottak. A vezetők összegyűjtik a véleményeket, és igyekeznek választ adni az azokban megfogalmazódó felvetésekre.

Léteznek ennél kifinomultabb, formálisabb módszerek is, amilyenek az anonim elégedettségi vagy elkötelezettségi felmérések.: De vannak olyan szoftverek is, amelye online kérdéseket tesznek fel a munkatársaknak, a válaszokat, véleményeket becsatornázzák, és azokból riportokat, statisztikákat, döntéselőkészítő anyagokat készítenek. Lehetnek ennek köztes formái, mint például a fókuszcsoportos megkérdezések, a szervezet különböző szintjein lévő vezetőkkel, beosztottakkal készített interjúk. A lényeg ugyanaz:

a különböző módokon begyűjtött információkat be kell csatornázni a cég döntéshozatali rendszerébe.

Bizalomvesztés válság idején

Válság idején a bizalom kivédhetetlenül erodálódik, mert ilyenkor megrendül az emberek biztonságérzete. Ez az érzés, ez a folyamat a szervezet minden részletére kiterjed, a munkatársak ugyanis nem tudják egyetlen tényezőre, folyamatra korlátozni a bizonytalanságukat. Ha ez így történik, az azt jelenti, hogy felborul a szervezet egyensúlya.

A bizalomvesztés folyamata egy fordított reakció: az információhiány növeli a félelmeket, csökkenti a biztonságérzetet, egyre több „színezett gondolat” keletkezéséhez nyújt táptalajt. A bizonytalanság átveszi az uralmat a vállalati közbeszéd témái fölött: sokkal többet beszélünk ugyanis azokról a folyamatokról, történésekről, amik bizonytalanságot okoznak, mint azokról, amelyek jól működnek. Az arány durván 2/3-1/3 az előbbi javára. A negatív hírek tehát lényegesen nagyobb sebességgel terjednek. A bizalomvesztést abból vesszük észre, hogy lelassulnak a folyamatok, megnő az emberek reakcióideje, csökken a kreativitásuk, visszaesik a proaktivitásuk, a kezdeményezőkészségük. A meetingek, a beszélgetések múlt és jelen (business as usual) fókuszúak, kevésbé koncentrálnak a megoldásra, a jövőre. A bizalomvesztés, a bizonytalanság tematizálja a szervezet közbeszédét, és meghatározza fókuszát.

Ebben a helyzetben nagyon lényeges a vezetők szerepe: mennyi ideig, az idő mekkora hányadában hagyják, hogy a bizonytalanság jelen legyen a szervezetben, illetve hogyan uralja a közbeszédet. A jó vezető ilyenkor (is) magához ragadja a kezdeményezést, számot vet a kialakult helyzettel, megvizsgálja, mi tudható, mi nem, mit lehet tenni, milyen alternatívák léteznek az adott szituációban Igyekszik válaszokat adni az emberek aggodalmaira a lehető legjobb tudása alapján, illetve lefoglalja az emberek elméjét, működését alternatív szcenáriókkal. A jó vezető a válságban jövőt teremt.

A bizalom megőrzése

Krízis idején a bizalom megőrzését nagyban elősegíti a rendszeres, gyakori és transzparens kommunikáció. Miután krízishelyzetben minden nagyon gyorsan változik, nem szabad túl nagy időközöket hagyni az információk átadása között, és időről időre meg kell erősíteni az üzenetet. A világból ugyanis jönnek a hírek, amelyek uralják az emberek gondolatait, ezért újra és újra be kell táplálni az információkat: mi történik, mit teszünk.

A másik lényeges mozzanat: legyenek a szervezetben az adott helyzetre fókuszáló megállások. Olyan pillanatok, amikor a szervezet vezetősége teret ad a munkatársaknak, hogy elmondják az aggodalmaikat. Ezeket azonban kérdésekbe és válaszokba, azaz cselekvésbe kell tudni fordítani. Lehet, hogy kis lépésekkel, de közösen el kell indulni a cselekvés, a megoldás, az aggodalmak mérséklésének irányába.

Az is fontos, hogy a szervezet nagyon erősen a saját befolyásolási köreire fókuszáljon: annyit vegyen észre a külvilág problémáiból, és annyival foglalkozzon, amennyit és amennyivel feltétlenül szükséges.

Tervezni válságban is szükséges. Ilyenkor azonban a tervezés időhorizontja lényegesen kisebb (néhány hét, esetleg egy-két hónap, attól függően, mennyire heves a válság), a tervezés maga pedig számottevően pontatlanabb, mint békeidőben. Ezt azt is jelenti, hogy a korábbinál gyakrabban kell felülvizsgálni a terveket, s megnézni, hogy a folyamatok összhangban vannak-e az elképzelésekkel. Az embereket be kell vonni a tervezésbe, s fenn kell tartani a jogot a változtatásra. Ám, ha változtatunk, akkor meg kell indokolni, hogy miért tettük. Mert így tud épülni és erősödni a bizalom válság idején, és így tud stabil alapot teremteni egy jövőálló szervezet működéséhez.

