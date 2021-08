Letarolja Magyarországot a negyedik hullám? - Van egy jó és egy rossz hírünk

Óriási a bizonytalanság és a véleménykülönbség egy negyedik koronavírus-hullám magyarországi esélyeivel és súlyosságával kapcsolatban. A szakértők egymásnak ellentmondó nyilatkozatai mellett azt is nehéz megjósolni, hogy szükség lesz-e az ősszel olyan korlátozásokra, amelyek a gazdaság teljesítményére kihatnak.

„Ott, ahol ilyen magas a koronavírus elleni átoltottság, mint Magyarországon, nem fog bekövetkezni negyedik hullám” – nyilatkozta a nyár elején Merkely Béla, a Semmelweiss Egyetem rektora.

Más szakértők szerint az iskolakezdés elkerülhetetlenül berobbantja a járványt, de az nem lesz olyan súlyos, mint az az előző kettő. Szlávik János infektológus szerint a sok eset miatt lehet ijesztő és kemény, de a kórházakon már nem lesz akkora terhelés. Ugyanakkor úgy véli, hogy ideje elgondolkozni, milyen intézkedéseket kell hozni, hogy megpróbáljuk megállítani a delta variánst.

Megint mások mindezt borúlátóbban fogalmazzák meg, és úgy látják, hogy a járvány exponenciálisan terjedő természete miatt az esetszámok és a súlyos betegek száma is jelentősen emelkedik majd. Ezért az ősszel elkerülhetetlen lesz, hogy újabb korlátozásokkal fékezzék meg a negyedik hullámot.

Miért van ekkora bizonytalanság?

A folyamatokat szofisztikáltabban elemző járványmatematikusok az eddigi járványhullámokat meglehetősen pontosan jelezték előre, most azonban több új tényező is nehezíti az előrejelzést.

A delta variáns minden korábbinál fertőzőbb, a terjedése egészen más természetű lehet, mint a korábbi vírusváltozatoké. Ráadásul kevés a tapasztalat olyan fontos paraméterek megállapításához, mint a halálozási ráta, a kórházba kerülés valószínűsége, illetve a veszélyeztetett csoportok változása. A világ fejlett részén jön az ősz, több zárt térben történő kontaktussal, erős szezonális hatásokkal. A társadalom jelentős (de nem egészen tisztázott, pontosan mekkora) része védettséget élvez a vakcinák vagy a korábbi fertőzés miatt, ez pedig a járványt tompítja. Egyrészt azzal, hogy a vírus sokakban már nem tud súlyos betegséget okozni, másrészt azzal, hogy sokan nem (vagy a korábbinál jóval kisebb eséllyel) tudják továbbadni a vírust másoknak. Nem tudjuk azonban, hogy ez a védettség mikor és milyen mértékben kezd el csökkenni. Mivel a vírus terjedése ismét gyorsul világszerte, ezzel együtt pedig a vírusszaporodás is jelentős, ezért újabb variánsok megjelenésére és kiszelektálódására is számítani kell. Magas átoltottság mellett azok a variánsok kerülhetnek előnybe a többivel szemben, amelyek képesek a védőoltás nyújtotta védelmet kikerülni.

Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságokat Vattay Gábor, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője úgy foglalta össze, hogy „nem tudható, hogy a sokkal nagyobb esetszám, valamint az alacsonyabb kórházba kerülés és halálozási esély együttesen mekkora áldozatot fog követelni”. Így tehát az sem, hogy milyen védekezési lépésekre kényszerülünk.

Egy kérdésre már választ kaptunk

Ha extrém mértékben le akarjuk egyszerűsíteni a problémát, akkor azt kell először felvetnünk, hogy képes-e a delta variáns egy olyan közegben terjedni (tehát 1 felett R-értéket produkálva egyre több embert megfertőzni), ahol 3-5 millió potenciálisan megfertőzhető, illetve 5-7 millió védett ember él együtt. A szakértők szerint a delta variáns tud ilyet, mert az erős fertőzőképessége miatt a nyájimmunitási szint (amikor a vírus annyira lassan tud terjedni, hogy szép lassan eltűnik a populációból) 90% feletti védettségi aránynál alakul ki.

Úgy tűnik, a valóság visszaigazolja ezeket a számításokat. Nagy-Britanniában és Izraelben magas átoltottság mellett indultak újra emelkedésnek az esetszámok, és a friss adatokat látva mondhatjuk: Magyarországon is biztosan 1 feletti az R érték, tehát csak idő kérdése, hogy az alacsony napi fertőzésszám feljebb kússzon. Modellszerűen fogalmazva: minden tényező változatlansága mellett ez egy exponenciális folyamat, ami addig tart, amíg szinte mindenki meg nem fertőződik, vagy más módon védettséget nem szerez.

Sokkal fontosabb, amit még nem tudunk

Az tehát eldőlni látszik, hogy védekező lépések nélkül a fertőzöttek száma mindenhol meglódul majd a világban. Két dolgot nem tudunk: milyen gyorsan történik, és milyen következményei lesznek.

A gyorsaságot illetően a kiinduló helyzet nem biztató. Az eddigi 4. hullámos járványgörbék világszerte meredekebb felfutásúak, mint a korábbi járványhullámok voltak, ami egybevág azzal, hogy a delta variáns gyorsabban képes terjedni, mint előzők. Ha Magyarországon lenne egyszerre 3-5 millió „nem védett” fertőzött, akkor a magyar egészségügy kapacitásai biztosan túlterhelődnének. Ez persze abszurd feltételezés, ilyen gyorsan még a delta variáns sem terjed, de jól mutatja, hogy nem mindegy, a járványhullám mennyire meredek, milyen gyorsan fertőződnek és gyógyulnak az emberek. Ha lassan történik, akkor az egészségügyi kapacitások nem terhelődnek túl, a védettek számának fokozatos emelkedése is fékezi a koronavírust, és erőteljes korlátozások nélkül túllehetünk a negyedik hullámon. Ehhez viszont tényleg nagyon lassú terjedés kell (1-hez nagyon közeli R), mert a járvány terjedésének exponenciális jellege egy idő után már nagyon gyorsan emeli a napi fertőzések abszolút számát. Szinte biztosan mondható, hogy ilyen alacsony R-re csak védekező lépések mellett van esély. A nyájimmunitási határérték közelében sem vagyunk, ezért nincs semmi, ami 1 közelében tudná tartani az R értéket.

Éppen ezért sokkal fontosabb kérdés, hogy a fertőzésnek milyen következményei vannak. Az optimista (és talán a realista) álláspont, hogy a magasabb fertőzésszámok összességében nem lesznek olyan ijesztők, mert sokkal kevesebb súlyos esettel jár, így a kórházak nem terhelődnek túl, az emberek nem halnak meg a gyengébb ellátás miatt. Az tudjuk, hogy a delta variáns magasabb hospitalizációval jár és a fiatalabbakra is veszélyesebb, mint a korábbi vírusváltozatok, vagyis az oltatlanok súlyosabb következményekkel nézhetnek szembe, mint a korábbi hullámokban. Ugyanakkor a társadalom teljes védettségén az átoltottság nagyon sokat javít. Olyannyira, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a magas védettséggel rendelkező társadalmakban a halálesetek érdemben elmaradnak attól, amit hasonló fertőzésszámok mellett a 2. és 3. hullámok esetében láttunk. (Ebben persze a védőoltások mellett más tényezők is szerepet játszhatnak, például hogy mostanra a más típusú védekezési formák eredményessége is nőtt, például a sérülékeny lakosságot hatékonyabban sikerül megóvni a fertőzéstől.)

Fontos kiemelni, hogy a súlyos esetek számát nem egyszerűen az általános átoltottság mértéke befolyásolja, hanem annak eloszlása is, különösen a kiemelten veszélyeztetett csoportok átoltottsága. A legtöbb ország, így Magyarország is törekedett arra, hogy az idősek, krónikus betegek védettsége kialakuljon. Így aztán a teljes népesség 55-60%-os átoltottsága helyett érdemes azt figyelni, hogy a fertőzés esetén nagyobb eséllyel kórházba kerülők csoportjaiban ez az arány 80-90%-os.

Ugyanakkor további bizonytalanságok ezzel kapcsolatban is bőven vannak. Nemzetközi összevetésben ugyanis Magyarországon a veszélyeztetett korcsoportok oltottsága nem mondható magasnak, ez pedig a rossz általános egészségi állapottal együtt más országok példáihoz képest súlyosabb eredményeket hozhat. Ráadásul az új variánsokkal szemben a vakcinák kevésbé hatékonyak, a Shinopharm pedig különösen gyengén teljesít.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a negyedik hullám elleni védekezés ugyanúgy fontos, mint az előző hullámoknál. A fertőzési láncok szoros nyomon követése, megszakítása a járvány jelenlegi fázisában több héttel elodázhatja az igazi berobbanást és az erőteljesebb lépések bevezetését. A sérülékenyebb, nehezebben elérhető csoportokban az oltási aktivitást (első, de a kínai védőoltás miatt harmadik vakcinákkal is) érdemes fokozni, ehhez a védőoltás elfogadottságát is növelni kellene. A járvány földrajzi terjedésének monitorozásával időben meghozott, szelektív, valamint a gazdasági is hatásokra is tekintettel lévő intézkedéseket lehet bevezetni. A járvány elleni védekezés végső soron a negyedik hullámban is a társadalom értékválasztását fogja tükrözni.

