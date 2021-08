OGYÉI főigazgató: senki sem gondolhatja, hogy Hegyeshalomnál megáll majd a vírus

A negyedik hullám a küszöbön áll, senki sem gondolhatja, hogy Hegyeshalomnál megáll majd a vírus, így erre fel kell készülnünk. A legjobb felkészülés pedig az oltás - mondta Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Magyarországon túl vagyunk a járvány nehezén, az oltásokkal radikálisan visszaszorítottuk a betegszámot - mondta a lapnak a főigazgató, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy a harmadik oltás beadása elsősorban az időseknek, a legyengült immunrendszerű betegeknek, továbbá kísérőbetegeségek fennállása esetén ajánlott. Nekik is csak négy-hat hónap elteltével - tette hozzá.

Szentiványi Mátyás hangsúlyozta, hogy

aki még nem oltatta be magát egyáltalán, mindenképpen tegye meg, ne a többi ember józanságára és felelősségérzetére bazírozzon,

hanem maga is viselkedjen felelősségteljesen, és menjen el az oltásért. Aki pedig felelősségteljesen gondolkodott és már beoltatta magát, ő is mérlegelje a harmadik oltás felvételét. Ha az előbb említett rizikócsoportok egyikébe tartozik, mindenképpen adassa be az oltást, ha pedig fiatal, más betegsége nincs, akkor konzultáljon orvosával. Minél több ember lesz beoltva, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy bár a fertőzések száma nőni fog, azok nem okoznak súlyos, halálos betegséget - fűzte hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images