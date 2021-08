Kilábalás a koronavírus válságból - itt tart Magyarország az Európai Unióhoz képest

A magyar gazdaság teljesítménye 2021 második negyedévében elérte a koronavírus-válság előtti (2019 végi) szintet - derült ki a héten a GDP-adatokból. Számításaink szerint az Európai Unióban Magyarországon kívül további hét olyan ország van, amelyik ledolgozta a gazdasági visszaesését.

2021 második negyedévében Magyarországon a reál-GDP egy hajszállal magasabb volt, mint 2019 végén, az utolsó olyan negyedévben, amikor a teljesítményt még nem érintette a koronavírus járvány. Ebben az megközelítésben az Európai Unió nyolcadik helyén állunk, igaz, az előttünk álló Luxemburg és Írország eredményét a sajátos gazdaságszerkezetük miatt nehéz összevetni a többi országéval.

A sorrend felállítását megkönnyítette, hogy arról a hét országról, amelyiknek még nincs 2. negyedéves adata, az előző negyedévi állapota alapján el lehetett dönteni, hogy Magyarországhoz képest gyorsabb vagy lassabb volt-e a kilábalása. Eszerint (kétes értékű GDP statisztikájával) Írország az első, Észtország és Luxemburg előtt. E két utóbbi országban a gazdasági teljesítmény már az első negyedévben bő 3%-kal meghaladta a válság előttit.

A régiós országok jó teljesítményét mutatja, hogy Észtországon és Magyarországon kívül ledolgozta a visszaesését Románia, Litvánia és Lengyelország is. Meglepetést keltő viszont a cseh gazdasági mutató, ami a spanyol után a második legrosszabb az EU-ban. A fő ok bizonyára az elhúzódó és súlyos járvány, ami sokáig erőteljes korlátozásokat kényszerített ki.

Ahelyett azonban, hogy még inkább elmélyednénk a számokban, érdemes rögzíteni: a mostani pillanatképet nem érdemes végső bizonyítványnak tekinteni. A járványhullámok, illetve az azokhoz kötődő korlátozó intézkedések országonként eltérő mértékben érintik az egyes negyedéveket. Ahogyan a visszaesés, úgy a felpattanás ütemezése is több negyedévet csúszhat. Ráadásul azokban az országokban, ahol a lezárásokkal leginkább érintett ágazatok súlya nagy, későbbre tolódhat a teljes felépülés, de ez nem jelenti azt, hogy végül nem lábalnak ki ugyanúgy a válságból, mint a szerencsésebb társaik. Mérési problémák is bőven akadnak. Az eredményeket (jobb híján) a negyedéves GDP-indexekből láncoltuk össze, amiben azért akad pontatlanság. A szezonális igazítások bizonytalansága is megnőtt, jó példa erre akár Magyarország is, ahol 2020 utolsó két negyedévének adata is jelentősen módosult az e heti adatközléssel. További nehezítő tényező, hogy a különleges gazdasági körülmények között a teljesítmények számbavétele is nehéz. Bizonytalanok az árindexek, hiszen sok helyen nem is voltak árak, nagyon megváltoztak az egyes ágazatok súlyai stb.

Tehát a kilábalás folyamatát érdemes lesz a következő negyedévekben is nyomon követni, hiszen nem csak a friss információk hathatnak majd az újdonság erejével, hanem akár a múlt is megváltozhat.

Címlapkép: Getty Images