Koronavírus: fontos döntés születhet hétfőn a Pfizer vakcinájáról

Ma 11 órakor Kormányinfót tartottak, amelynek címe: Mit, miért tesz a kormány? A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség főparancsnoka és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt az afganisztáni eseményekről és a hazai járványügyi helyzetről. Gulyás közölte, hogy Afganisztánban káosz uralkodik, eddig 78 főt menekítettek ki, de továbbra is zajlanak a műveletek. A hazai járványhelyzet szerinte most kedvező, de megérkezhet a negyedik hullám. Ismertette, hogy az oltottak körében rendkívül alacsony a megbetegedés esélye. Gulyás beszélt arról is, hogy idén el fogjuk érni az 5,5%-os gazdasági növekedést, így a családok vissza fogják kapni a befizetett adójukat.