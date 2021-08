Koronavírus: fontos mérföldkőhöz ért a Pfizer vakcinája, elsőként kaphatja meg a teljes jóváhagyást

Az eddigi vészhelyzeti alkalmazás után hétfőtől megkaphatja a Pfizer a teljes forgalomba hozatali engedélyt Amerikában – számol be a hírről a New York Timesra hivatkozva a CNBC.

Ha meglépik, akkor a Pfizer koronavírus elleni vakcinája lesz az első Amerikában, amely a vészhelyzeti alkalmazás után teljes jóváhagyást kap az FDA-től.

Korábban Anthony Fauci arról beszélt, bízik abban, hogy a vakcinák augusztusban elkezdik megkapni a teljes jóváhagyást az amerikai gyógyszerfelügyelettől, szerinte ugyanis ez több vállalatot és iskolát is arra ösztönözne, hogy szorgalmazzák az oltásokat. A végleges jóváhagyás emellett azokat is meggyőzheti az oltás felvételéről, akik eddig ennek hiánya miatt ódzkodtak a vakcináktól.

A CDC pénteki adatai szerint több mint 203 millió dózist adtak be eddig a Pfizer-BioNTech vakcinájából Amerikában, 91 millió ember kapta meg mindkét oltását ebből.

A teljes jóváhagyásnak azért is van jelentősége, mivel ez esetben a Pfizer és a BioNTech vakcinája azt követően is a piacon tud maradni, hogy hivatalosan már nem lesz pandémia, a két cég pedig már közvetlenül is értékesíteni tudja azt a fogyasztók felé (ezt vészhelyzeti alkalmazás mellett nem tehetik meg).

