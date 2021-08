Rusvai Miklós: most minden maszkviselésnek van értelme

Példaként hozta fel a szakember a tömegközlekedési eszközöket, a várótermeket vagy épp a bevásárló központokat. Rusvai szerint különösen az egészségügyi kockázattal bíró személyeknek és a nem beoltottaknak kellene hordaniuk ilyen helyeken a maszkot.

Célszerű a maszkahasználat azok körében is, akik fokozottan ki vannak téve a megfertőződés kockázatának: 70 év felüliek, idősotthonok lakói és a nagyszülők is, amennyiben 12 év alatti unokáikat fogadják, hiszen utóbbi csoportot még nem lehet oltani – tette hozzá.

Minden maszkviselésnek van értelme jelenleg

- mondja. Kitér arra is, hogy a környező országokban mesze magasabb a fertőzöttség, mint nálunk, így akik most vannak nyaralni, nekik is célszerű hordani a maszkot, ahol lehet. Akik pedig most jönnek haza a nyaralásból, a többiek védelme érdekében hordják a maszkot 5-7 napig – kéri a virológus.

Címlapkép: RTL Híradó