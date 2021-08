A koronavírus elleni harc mintaországai voltak, de a delta variáns rajtuk is kifogott

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hiába a világszinten is extra szigorúnak mondható intézkedések és korlátozások, a delta variáns elérte, hogy Ausztrália és Új-Zéland is kénytelen legyen más stratégiát kezdjen el kidolgozni a koronavírussal szemben. Ausztrália miniszterelnöke például már kijelentette: nem valószínű, hogy az ország valaha is visszatér a zéró esetszámhoz.