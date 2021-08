Friss kutatás: 40%-kal kevesebb fizetést visznek haza a női vezetők, mint a férfiak

A legnagyobb brit cégek igazgatótanácsában lévő nők 40%-kal kevesebb fizetést kapnak, mint ugyanabban a pozícióban lévő férfi társaik – ez derül ki a New Street Consulting Group friss felméréséből.

Úgy tűnik, a vállalati szféra felső szegleteiben nagyobb a nemek közötti fizetési különbség, legalábbis ezt mutatják a friss kutatások. A New Street Consulting Group felmérése szerint tavaly a nem végrehajtói/ügyvivői pozícióban lévő nők átlagosan 104 800 fontot vittek haza a FTSE 100 cégeinél, ugyanebben a beosztásban a férfiak pedig 170 400 fontot kerestek. Menedzsmenti beosztásban ugyanezek a keresetek átlagosan 1,5 millió fontot tettek ki a nők, és 2,5 millió fontot a férfiak körében.

Mindeközben a szélesebb munkaerő-piacot tekintve a nők „csak” 15,5%-kal kerestek kevesebbet a férfiaknál a hivatalos statisztikai adatok szerint.

Jó hír ugyanakkor, hogy a női vezetők száma megugrott az utóbbi években a brit tőzsdén lévő cégek körében, ezeknek a pozícióknak a 34,3%-át nők töltötték be a FTSE 350 vállalatainál januári adatok szerint. Ez az arány 2015 októberében még csak 21,9% volt.

A fizetési különbségeket elemezve a szakértők azt is kiemelik, hogy a nők alacsonyabb fizetésének oka részben az is, hogy kevesebb magas és jól fizető pozíciót töltenek be, mint a férfiak.

(Financial Times)

Címlapkép: Getty Images