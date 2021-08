Kiadták a figyelmeztetést: záporral, zivatarral érkezik a hidegfront

Hidegfront vonul át. A Tiszántúlon, Dél-Alföldön kevesebb lesz a felhő, kisüt a nap, máshol azonban hosszabb szünetekkel ugyan, de számíthatunk esőre, záporokra, főleg délután zivatarra. Késő délután a keleti tájakat is eléri a csapadék, ott intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, eközben északnyugaton kitisztul az idő, írja a MET.hu . Délutántól szinte mindenütt élénk, erős északnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de délkeleten, keleten 27, 34 fok is lehet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.