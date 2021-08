Most látszik igazán, mennyire megtévesztő a legértelmetlenebb magyar koronavírus-adat

A Portfolio olvasói számára nem újdonság, hogy az aktív fertőzöttek számának alakulása egy fabatkát sem ér . Most, az esetszámok lassú emelkedésének időszakában látszik csak igazán, mennyire problémás is ez a statisztika.

Az elmúlt hónapok rekordalacsony esetszámai után ismét emelkedni kezdett az beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma. A növekedés egyelőre lassú, azonban a július elején látott 20-30 fős számok után mostanában 80-120 közötti napi számokkal találkozhatunk. Ez pedig azt jelzi, hogy a járvány negyedik hullámának küszöbén járunk, ahogy számos virológus, orvos és Orbán Viktor miniszterelnök is fogalmazott.

Ha pedig nő a napi új beazonosított fertőzöttek száma, akkor logikusan gondolhatjuk azt, hogy egyre több az éppen aktuálisan beteg honfitársunk (aktív fertőzött). A hivatalos statisztikák szerint azonban folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma.

Hogy lehet ez? Úgy, hogy az aktív fertőzötti adatokat a koronavírus-járvány kirobbanása óta legtöbb kérdőjel övezi Magyarországon. Igencsak megtévesztő képet ad arról, hogy éppen mennyien vannak a regisztrált betegek az országban, és akkor is teljesen haszontalan, ha valaki a kórházak várható terhelését szeretné prognosztizálni vagy a halálozási számokra készítene becslést. Vagyis, igazából bármilyen felhasználásra is igyekeznénk hasznosítani az aktív fertőzöttek számát, biztosan hibás következtetésre jutunk. Az aktív fertőzöttek valós száma hasznos lehetne a járványszakembereknek is, hogy prognosztizálják, milyen irányba változik a vírus terjedése.

A problémát az okozza, hogy az egészségügyi rendszer feltehetően nem tudja kezelni a koronavírusos betegek éppen aktuális állapotát. Az orvosok könnyen lehet, hogy egy-egy betegükről elfelejtik lejelenteni, hogy meggyógyultak, vagy olyan leterheltség mellett dolgoznak, hogy nem képesek még erre is figyelni, így több ezer vagy több tízezer olyan aktív eset van a rendszerben, akik már régen meggyógyultak. A halálozást lejelentési kötelezettség terheli, tehát arra nem igazán van esély, hogy egy aktív fertőzött már elhunyt, de nem jelent meg a halottak statisztikái között. Az adatközlő nem tud mást tenni, mint az összegyűjtött és beérkezett számokat közzéteszi, miközben vélhetően maga is tudja, hogy az aktív fertőzötti létszámmal gond van.

A mai hivatalosa adatok szerint több mint 9500 aktív fertőzött van. Ez csak úgy történhetett volna meg, ha május közepe (!) óta egyetlen beazonosított fertőzött sem gyógyult volna meg vagy halt volna meg. Mivel a koronavírus lefolyása átlagosan két hét (van, akinél hosszabb, van, akinél rövidebb), így teljesen kizárt, hogy 9500 körül legyen az aktív fertőzöttek száma.

Éppen ezért az aktív fertőzöttek valós száma kapcsán érdemes az elmúlt 14 napban regisztrált fertőzöttek számát összeadni, így 1110 fő az aktív fertőzöttek száma. Ez már sokkal közelebb van a napi esetszámokból következő járványdinamikához.

Ahogy az alábbi ábrán látjuk, a hivatalos aktív fertőzöttek száma esik, míg az általunk számított érték emelkedik. A hivatalos aktív esetszám csökkenése mögött vélhetően az állhat, hogy szépen lassan "söprik ki" a statisztikából a már hetek, hónapok óta meggyógyult embereket, miközben az új esetek száma már emelkedik. Ám olyan sokan ragadhattak bent a statisztikában, hogy az új esetek növekedése sem küldi emelkedő pályára a hivatalos adatot.

Július közepén - amikor fordult a járványhelyzet - a számított aktív esetszám 500 fő alatt volt, míg a hivatalos statisztika szerint több mint 35 ezer. Vagyis több mint 34 ezer ember feleslegesen, hibásan volt abban a pillanatban a rendszerben. Miután a járvány mélypontja július lehetett (a hivatalos napi esetszámok alapján), így a 14 napos esetszámból számolt aktív fertőzöttek számának az emelkedése mutatja a valós képet. Vagyis: nem kisebb, hanem nagyobb eséllyel találkozunk fertőzöttel, ennek eredménye, hogy a reprodukciós ráta (R) emelkedő pályára állt, így egy fertőzött egyre több embernek adja át a vírust.

