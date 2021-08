Fokozatosan leáll az állampapírvásárlásokkal az MNB!

In English

A várakozásoknak megfelelően 30 bázisponttal emelte irányadó kamatát mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, 15 órakor pedig megjelent a döntés indoklása is. Ebben nem is a kamatdöntés indoklása volt a legnagyobb meglepetés, hanem az a bejelentés, hogy a mai nappal a Monetáris Tanács az állampapír-vásárlási program fokozatos, a piaci stabilitás fenntartásának szempontjait figyelembe vevő kivezetésének megindítása mellett döntött. Ezzel párhuzamosan a monetáris tanács a mai ülésén a Növekedési Kötvényprogram keretösszegét 400 milliárd forinttal 1550 milliárd forintra emelte.

A jegybank az állampapírvásárlási programja kapcsán az alábbi bejelentést tette:

A Monetáris Tanács az állampapír-vásárlási program fokozatos, a piaci stabilitás fenntartásának szempontjait figyelembe vevő kivezetésének megindítása mellett döntött. A továbbiakban a Monetáris Tanács már nem jelöl ki a program keretében vásárolt teljes állományra vonatkozó felülvizsgálati korlátot, ehelyett

a heti vásárlások célmennyiségét határozza meg.

Első lépésben a 2021. augusztus 23-i héttől kezdődően heti 60 milliárd forintról 50 milliárd forintra mérséklődnek az MNB vásárlásai, amelytől a jegybank a kínálat és egyéb piaci kondíciók függvényében rugalmasan eltérhet. Ezt követően a Monetáris Tanács a negyedévek végén, először 2021 szeptemberében értékeli átfogóan az állampapír-vásárlási programot. Ennek keretében dönt a kivezetés következő lépéséről, és meghatározza a heti vásárlások következő negyedévre érvényes célmennyiségét.

A döntésről Virág Barnabás MNB-alelnök ezekben a percekben tart sajtótájékoztatót:

A jegybank döntése logikus abból a szempontból, hogy a monetáris szigorítás nemzetközi gyakorlatban is megszokott menetrendje, hogy a központi bankok először kivezetik azokat a nem-konvencionális eszközöket, amelyek a gazdaság általános kamatszintjét (az irányadó kamaton túlmutatóan, attól a piacot eltérítve) befolyásolják. Ezek közül is kiemelt jelentőségűek az eszközvásárlási és hitelnyújtási programok. Az MNB az utóbbi karakteres eszközét, az NHP Hajrát már kivezette a nyár elején, most a fő eszközvásárlási mechanizmusának fokozatos megszüntetéséről döntött.

Az időzítés kapcsán a meglepetést az okozhatta, hogy a nagy horderejű lépésekre általában negyedévente, az Inflációs jelentés megjelenésekor szokott sor kerülni, ezt figyelembe véve a szeptember egy logikusabb időpont lett volna a QE kivezetésének bejelentésére. Az MNB azonban (ahogy előzetes is jeleztük) megszólalási kényszerben volt, hiszen a 3000 milliárd forintos állampapír-vásárlási kerete nem tartott volna ki a következő ülésig. Ráadásul több állampapírsorozatnál nagyon nagy már az MNB tulajdonosi részaránya, hiszen a magyar QE relatív mérete az egyik legnagyobb volt a világon.

A lépéstől a hosszú lejáratú állampapírpiaci hozamok emelkedésére lehet számítani, ám mivel a kivezetés fokozatos, nem kell jelentős, sokkszerű emelkedésre számítani. (Az MNB a gyakorlatban már most inkább csak 50-55 milliárd forintért vásárolt államkötvényeket hetente.) Némi ugrás azonban biztosan lesz, hiszen a piac későbbre várt a QE-program leállítását. Az emelkedő általános kamatszint a forintot erősítheti, ami jelenleg a jegybank elsődleges eszköze arra, hogy a jócskán a cél feletti inflációra hatni tudjon. Nem örülhet viszont a lépésnek a büdzsé, hiszen a magas hiány és államadósság mellett drágul a finanszírozás. A lépés akár tovább növelheti az MNB és a Pénzügyminisztérium közötti amúgy is jelentős feszültséget.

