Minden, amit a delta variánsról és a tüneteiről tudunk

A korábban indiainak nevezett delta variáns egész Európában, így itthon is terjed, „fertőzőbb, gyorsabban terjed és az eddigi jellemző tünetek mellett allergiaszerű tüneteket is okoz” – áll abban a keddi összegzésben, amely a hivatalos magyar koronavírus portálon jelent meg . Az anyag azt is újra rögzíti, hogy a „vírusmutáns a még beoltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért őket a védőoltás felvételére biztatjuk.”