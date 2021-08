Novák Katalin: előrehozzuk a családtámogatások kifizetését, jelenléti oktatás lesz az iskolákban

Az elmúlt évekhez hasonlóan előrehozzuk, már ma megindítjuk a szeptemberi családtámogatások kifizetését, hogy megkönnyítsük a családoknak az iskolakezdést és az iskolákban jelenléti oktatásra készülünk, csak végső esetben lehet digitális oktatás az adott osztályokban, iskolákban - jelezte a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs mai ülését követően Novák Katalin, a testület vezetője. A családokért felelős tárca nélküli miniszter rögzítette, hogy szeptember 1-től biztonsággal elindulhat a jelenléti oktatás az iskolákban, és közben kampányszerű oltást is szerveznek a köznevelés számára.

Az operatív törzs elsőként az ülésen meghallgatta a Nemzeti Népegészségügy Központ tájékoztatását a járványügyi helyzetről, és Novák Katalin rögzítette, hogy továbbra is a legfontosabb az oltás. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy most szerdáig, tehát holnapig jelezhetik a 12 évnél idősebb gyermeket nevelő szülők, hogy kérik az oltást.

A ma reggel közzétett friss járványügyi adatok szerint Magyarországon mintegy 5,7 millió ember már felvette legalább az első oltást, 5,5 millióan mindkettőt, és egyre többen, már 200 ezren vannak olyanok, akik már a harmadik oltás lehetőségével is éltek. Sokan azonban még mindig nem oltatták be magukat, ezért fokozottan kérnek mindenkit, hogy a negyedik hullám küszöbén tartsák észben, hogy a védekezést az oltás tudja garantálni.

Szeptember 1-től biztonsággal elindulhat a jelenléti oktatás

Hamarosan kezdődik az iskolai tanév, Novák Katalin ennek kapcsán elmondta, hogy az biztonsággal elindulhat szeptember elsején. Tehát, jelenléti oktatásra készülnek a köznevelési intézményekben. Úgy látják, hogy ezt a járványhelyzet lehetővé is teszi ősztől. Ehhez kapcsolódóan oltási kampányt, akciót szerveznek a köznevelési intézményekbe járó diákok számára.

A 12 éven felüliek számára márá régóta elérhető a védőoltás és most szerdáig, augusztus 25-ig regisztrálhatják gyermekeiket a szülők az interneten az oltásra. Ha viszont valaki nem él ezzel a lehetőséggel valamilyen ok miatt, akkor jövő héten, augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án kampányszerű oltást szerveznek a köznevelési intézmények tanulóinak, tehát még ott is megkaphatják a gyerekek az oltást.

Az akcióba az iskolaorvosok és védőnők bevonását is indokoltnak tartják.

Kizárólag Pfizert használnak a gyermekek oltásánál, és a megfelelő készlet biztosítása érdekében mindezzel együtt is arra kérik a szülőket, hogy most szerdáig jelezzék igényüket az oltásra.

Családtámogatások előrehozott utalása

Ahogy az előző években is jellemző volt, idén is tervezik a tanévkezdés megkönnyítését anyagi értelemben, ezért előrehozzák a családtámogatások utalását. Ez vonatkozik a családi pótlékra, a gyes-re és a gyet-re.

Így a szeptember hónapban esedékes családtámogatásokat előrehozott módon kapják meg a családok. a postai kézbesítés ma elindult, és a banki utalás is megérkezik a mai napon a bankokhoz, így holnap, azaz szerdán várhatják az érintetteket a számlájukra a családtámogatásokat.

Közétkeztetés szabályozásában is könnyítenek

Azok számára, akik a köznevelésben speciális étrenddel rendelkeznek, ősztől garantálni fogják, hogy nagy biztonsággal megkapják azokat az ételeket és olyan formában, ahogy nekik arra és amikor szükségük van. A gyerekeknél még pontosabban fel kell, hogy tüntessék az ételeket szénhidráttartalmát, emellett biztosítani kell az ételek hűtés és melegítés lehetőségét is.

Bölcsődei kapacitásbővítés

Ezerrel tudják növelni a családi bölcsődei férőhelyek számát, amelyek 7 helyett 8 gyereket is befogadhatnak majd a jövőben. Az erre vonatkozó finanszírozási igényt jelezni kell, ennek most megnyitják a lehetőségét.

Nem lesz korlátozás, illetve különbségtétel

Arra a kérdésre, hogy a maszkhasználatot előírhatják-e nem beoltottaknak, illetve a fertőzésen igazoltan át nem esetteknek, Novák általánosságban úgy reagált:

nem gondolkodunk jelenleg korlátozásokban, azt szeretnénk, ha korlátozások nélkül tudnánk élni az életüket.

Egy újabb kérdésre, miszerint lehet-e különbségtétel a korlátozásokban az alapján, hogy valaki beoltott, vagy nem, csak annyit mondott: „Egyelőre ez a lehetőség még nem merült fel.”

Azt is elmondta, hogy az iskoláknak lesz lehetőségük arra, hogy ha a járvány indokolja, akkor szigorúbb intézkedéseket is hozhatnak, mint az országban általánosan érvényes járványügyi szabályozás. Rögzítette: „alapvetően jelenléti oktatásra készülünk” és az osztályok karanténba helyezése, digitális oktatás csak a legvégső esetben lehetséges az adott körben.

Elmondta, hogy a harmadik oltást nagyjából annyian vették fel, amennyien regisztráltak is (ma reggeli adat szerint kereken 200 ezren), tehát nincs érdemben magasabb regisztrációs szám az oltotti számnál.

Legfeljebb 80 ezer forintos lehet a nyugdíjprémium

A gazdasági növekedés és a nyugdíjprémium kérdésében rögzítette a szabályozást: 3,5%-os átlagos GDP-növekedés felett a nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember egyheti ellátását (abból maximálisan 20 ezer forintot) szorozhatják meg annyival, amennyivel a 3,5% feletti az átlagos növekedés. Ha tehát 5,5%-os lesz a növekedés, akkor kettővel lehet szorozni az egyheti nyugdíjat és a maximálisan folyósított nyugdíjprémium így 80 ezer forint lehet, mert legfeljebb 7,5%-os növekedést lehet figyelembe venni (négyszeres szorzó).

Emlékeztetett rá, hogy a havi átlagos nyugdíjellátás most 140 ezer forint, így egyheti átlagnyugdíj 35 ezer forint és ha például 5,5%-os lesz az átlagos növekedés, akkor a kétszeres szorzó miatt 70 ezer forint lehet a plusz juttatás, ami egyébként is maximum 80 ezer forint lehet.

