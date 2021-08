Rekord közelébe ugrott Izraelben az új koronavírus-fertőzöttek száma

Izraelben hétfőn több mint 150 ezer teszt elvégzésével 9831 új fertőzöttet azonosítottak, utoljára januárban mértek ennyire magas számot, és a harmadik hullámban az akkori rekord 10 118 új vírushordozó kiszűrése volt. Ez azt jelenti, hogy továbbra is tombol a járvány az országban, nem beszélhetünk még lassulásról viszonylag magas átoltottság és az óvintézkedések mellett sem, de legalább a járvány reprodukciós rátája kezd a fontos 1-es szinthez süllyedni.

Az egészségügyi minisztérium keddi közlése szerint jelenleg 72 572 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván Izraelben, 1124-en vannak közülük kórházban, ahol a súlyos betegek száma 678, és már 123-an szorulnak lélegeztetőgépre.

A 9,3 millió lakosú országban keddre 1 005 511-re emelkedett a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Csökken a súlyos betegek számának növekedése, de a fertőzéssel kapcsolatos számok még mindig emelkednek

- nyilatkozott Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója kedd reggel az egyik helyi rádiónak.

December vége óta Izraelben 5 911 191-t (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BionTech vakcinájával. Ez az ország lakosságának 63,57 százaléka, azonban nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.

Augusztus elején új kampány kezdődött, melyben a korábbi oltások hatását megerősítő harmadik adag vakcinát adtak be előbb a hatvan, majd az ötven, és jelenleg már a 40 éven felülieknek. Izraelben már 1 575 898-an oltatták be magukat harmadszor is, ami a teljes lakosság 16,95 százaléka.

Az egészségügyi minisztérium mobil oltóállomásokat indított az alacsonyabban átoltott és általában szegényebb, az ország perifériáján lévő településekre, hogy ott is növeljék az oltottak arányát.

Az aggasztó számok mellett optimizmusra adhat okot, hogy augusztusban folyamatosan csökkent a fertőzési (reprodukciós) ráta, amely a hónap első napján még 1,38 volt - vagyis száz vírushordozó átlagosan 138-nak adta át a fertőzést -, az egyre magasabb átoltottság nyomán azonban augusztus 13-ra 1,15-re csökkent. Ez az érték viszont még mindig a járvány terjedését, a számok várható növekedését jelzi, hiszen 1 feletti értékről van szó.

Az országnak már 78 települése "pirosnak" számít, közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" 94 hely, gyengén van jelen a koronavírus 65 "sárga" városban és faluban, és máig sikerült megőriznie "zöld", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzött státuszát 43 izraeli településnek.

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 6864-en haltak meg Izraelben, hétfőn 12-en, augusztus során eddig 386-an. Júniusban, a negyedik, delta hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket koronavírusfertőzés miatt kialakult betegség szövődményeiben.

