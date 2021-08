Szijjártó: előrehaladott tárgyalásaink vannak a Szputnyik V vakcina debreceni gyártásáról

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Budapesten fogadta kedden Szergej Lavrov orosz külügyminisztert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és kettejük tárgyalása után a sajtótájékoztatón több fontos ügyben is elhangzottak információk. Az egyik szerint várhatóan még idén ősszel alá tudja írni Magyarország és Oroszország az újabb hosszú távú, 15 éves gázvásárlási szerződést, ami a csaknem véglegesen elkészült Északi Áramlat 2-ből adódó helyzetre is reagál, másrészt előrehaladott tárgyalások vannak a két ország között az orosz Szputnyik V vakcina debreceni oltóanyaggyárban való gyártásáról azután, hogy az egység jövő év végére elkészül. További bejelentések is elhangzottak az eseményen.