Alig emelkedtek az állampapír-piaci hozamok a jegybank bejelentése után

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest vegyesen mozdultak el a hozamok, a hosszú oldalon csak minimális emelkedés történt, vagyis az MNB bejelentése, miszerint fokozatosan leépíti az állampapír-vásárlásait nem hozott érdemi változást.

A tegnapihoz képest jelképes mértékben, 1 bázisponttal még lejjebb is került a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama. Persze érdemi változásra nem is itt mutatkozott esély , hanem az 5 éves és ennél hosszabb lejáratú papíroknál, hiszen ezeket vásárolja aktívan a Magyar Nemzeti Bank. Nos, az ÁKK referenciahozamaiból megállapítható, hogy a hozamok alig emelkedtek.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2021-08-25 M3 D211229 0.75 -0.01 0.14 2021-08-25 M6 D220309 0.79 0 0.1 2021-08-25 M12 D220824 1.1 0.06 0.23 2021-08-25 Y3 2024/C 2.02 0.04 0.22 2021-08-25 Y5 2026/F 2.24 0.05 0.22 2021-08-25 Y10 2033/A 2.84 0.01 0.06 2021-08-25 Y15 2038/A 3.24 0.01 0.16 2021-08-25 Y20 2041/A 3.35 0.01 0.09 Adatok forrása: ÁKK.

A jegybank tegnap jelentette be, hogy fokozatosan felhagy az állampapír-piaci vásárlásaival (vagyis "elkezdődik a QE taperingje"). A hírre elvileg akár emelkedhettek volna a hozamok, hiszen az elmúlt hónapokban az MNB jelenléte nagyon domináns volt a piacon, egyes állampapír-sorozatokból már 50% felett van a részesedése.

Ugyanakkor mivel a lépés már várható volt (legkésőbb szeptemberre a piac is várta már a bejelentést a QE kivezetéséről), és rövid távon nem is fogja vissza magát a jegybank, ezért a hozamhatás gyakorlatilag elmaradt. A jegybank mindeddig 60 milliárdos heti vásárlási keretet hirdetett meg, ezt csökkentette most 50 milliárdra. Ráadásul a a valós vásárlásai eddig is alig voltak 50 milliárd forint felett, így aztán a közvetlen piaci hatás is elég alacsony rövid távon.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 10 éves lejáratú papír referenciahozama 6 bázisponttal emelkedett az 1 éves lejáratú állampapír hozama 23 bázisponttal emelkedett.

