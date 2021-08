Európa jövőjéről vitatkozik Orbán Viktor a jövő héten

Többek között Orbán Viktor is részt vesz jövő héten Szlovéniában a Bled Strategic Forum idei rendezvényén – derül ki a konferencia honlapján található programból. A magyar miniszterelnök akár parázs vitára is felkészülhet, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja a nyitóelőadást.

Jövő héten rendezik meg Bledben a szokásos nagyszabású konferenciát, melynek témája idén Európa jövője lesz. A nyitóelőadást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja majd, azt követően pedig gyakorlatilag egy miniszterelnöki panelbeszélgetést tartanak, melyen részt vesz Orbán Viktor is. A magyar kormányfő mellett a programban szerepel a cseh, a szlovák, a házigazda szlovén, a görög és a szerb miniszterelnök, de a konferencia honlapja szerint bekapcsolódik a beszélgetésbe Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, illetve David Sassoli, az Európai Parlament elnöke is.

A konferencia délutáni programja is hasonlóan erősnek ígérkezik többek között Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel.

Orbán Viktor tavaly is részt vett a bledi rendezvényen, akkor is elsősorban Európa sorsa volt a vita témája. A magyar kormányfő egy éve kiemelte, hogy a kontinensnek „újra kell definiálnia magát”, szerinte lelkileg nehéz elfogadnunk, hogy Kína és az USA mellett Európa nem világhatalmi tényező.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban júniusban egy budapesti konferencián fejtette ki véleményét Orbán Viktor. A minap Varga Judit igazságügyminiszter is azt rögzítette, hogy a birodalomépítési törekvések és a minél szorosabb integráció ellen fel kell lépni és előrevetítette, hogy erről hamarosan hallatni is fogja hangját a magyar kormány, amellyel akár Orbán jövő heti beszédére, üzenetére is utalhatott.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher