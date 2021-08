Jöhetnek a kötelező oltások? Amerikában már elindult a hullám

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Goldman Sachs bejelentette: szeptembertől csak olyan ember léphet be az épületeibe, aki be van oltva a koronavírussal szemben – számol be a hírről a CNBC. Az ilyen jellegű lépések és elvárások egyre gyakoribbak lehetnek, miután az FDA teljes jóváhagyást adott a Pfizer vakcinájára.