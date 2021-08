Koronavírus Magyarországon: kijöttek a szerda reggeli adatok

134 új fertőzöttet igazoltak a mai adatok szerint itthon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 055 főre nőtt.

A koronavirus.gov.hu mai adatközlése szerint az elmúlt 24 órában 134 új fertőzöttet igazoltak itthon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A mai 134 fő magasabb az egy héttel korábban regisztrált 109 főnél, sőt, június eleje óta ez a legmagasabb napi adat. Bár az esetszámok összességében egyelőre még mindig alacsonyak, a 7 napos mozgóátlag is egyértelmű emelkedést mutat.

A legtöbb új fertőzöttet, 51 főt Budapesten találták, 30-at pedig Pest megyében. Az elmúlt egy héten is Budapesten és Pest megyében volt összességében a legtöbb új fertőzött.

Az viszont jó hír, hogy az esetszámok emelkedése ellenére a koronavírus miatti halálozások száma alacsony szinten van, az elmúlt 24 órában egy fő vesztette itthon életét a járvány következtében:

Megnőtt ugyanakkor a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépre szorulók száma is. Jelenleg 92 főt ápolnak kórházban, ami egy nap alatt 11 fős, egy hét alatt pedig 17 fős emelkedés. A lélegeztetőgépen lévők jelenlegi 13 fős száma kettővel nőtt a tegnapi adatközléshez képest.

Az elmúlt 24 órában összesen 9346 mintát vettek le a hatóságok, ezeknek 1,4%-a lett pozitív. Lassan, de emelkedik tehát a pozitivitási ráta is a heti arányt nézve:

A beoltottak száma 5 709 197 fő, közülük 5 504 205 fő már a második oltását is megkapta - tájékoztat a portál. Ez alapján egy nap alatt 5314 fő kapta meg az első és 840 fő a második oltását, amivel a második oltást is megkapók aránya jelenleg 56,34% a lakosságon belül. Az adatok szerint 219 ezren már a harmadik oltásukat is felvették.

Címlapkép: MTI Fotó/Balogh Zoltán