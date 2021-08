Bajban a kínai gazdaság: jön a lassulás, lépésekre szánhatja el magát a kormány és a jegybank

Az áradások, lokális szigorú szociális távolságtartási szabályok, kikötőlezárások, chiphiány és az egyre szigorúbb szabályozások az egyes iparágakban mind kihívást jelentenek a kínai gazdaság számára rövid távon. Az újgenerációs és a hagyományos infrastruktúrába történő beruházások valamelyest enyhíthetik a káros hatásokat. Az ING Bank összességében mégis lefelé módosítja a kínai gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzését.

A kínai gazdaság számos kihívás előtt áll – emlékeztet elemzésében az ING Bank. Júliusban heves áradások sújtották a hétmilliós Csengcsou városát, amely leginkább a félvezető és okostelefon gyártásáról ismert. Az áradás érintette a gyártási műveleteket is, és ennek köszönhetően fokozta az egyébként is súlyos chiphiányt. A bank szerint emiatt végeredményben magasabb árakra számíthatunk a mobiltelefonok piacán.

Egy hónappal később Kína felfüggesztette a légi és vízi közlekedést Sanghaiból, miután új koronavírus gócpont alakult ki a városban. A lépés jelentős késéseket okozott az áruk és alkatrészek importjában és exportjában, és a nyersanyag-kereskedelemben is fennakadások voltak. Ezen kívül volt még kikötőlezárás Kínában: augusztus közepén egyetlen fertőzés miatt zárták le a világ egyik legforgalmasabb kikötőjét, a Ningbo-Zhoushan kikötőt. Az ING Bank elemzői arra számítanak, hogy a kikötőlezárások miatti problémák szeptember végéig és október elejéig nem is enyhülnek, és ez a szállítási költségek további emelkedésével járhat majd, amelyek a nyugati országokban értékesített javak áraiban is megjelenhetnek.

A fogyasztási bizonytalanságok továbbra is felmerülhet

Kína vasszigorral kezeli a járványt, már egy-egy új eset megjelenésekor lezárnak teljes városokat. A bank arra számít, hogy ez a megközelítés a következő egy évben még számos lokális lezárást hozhat, ez pedig értelemszerűen hatást gyakorol majd a gazdasági aktivitásra. Ezen felül további fejlemény, hogy a kínai kormány erőteljesen nekiment a technológiai szektornak és az oktatásnak, további nyomást gyakorolva a munkaerőpiacra és a fogyasztás növekedésére.

Az előző hónapban a magán oktatási intézményeket eltiltották a profitszerzéstől. Ez a szektor Kínában kifejezetten nagy, az éves forgalma 100 milliárd dollár körül alakul. Az ING Bank nem rendelkezik pontos adatokkal, hogy hány ember veszíthette el az állását emiatt, de úgy saccolnak a bank elemzői, hogy ez csak Pekingben legalább 90 ezer embert érinthetett.

Az ING valószínűtlennek tartja, hogy a szektorban munkanélkülivé vált fiatalok olyan jól fizető munkahelyeket találnak, mint amilyet elveszítettek.

Emiatt ezekben a csoportokban a lakossági költések alacsonyabbak lehetnek, mint korábban, az albérletektől kezdve minden termékkategóriáig. Ezen felül az ING arra számít, hogy a kormány további nyomásgyakorlást helyezhet egyes szektorokra. Olyan intézkedések is jöhetnek, amelyek például a fiatalok okostelefon-használatát szorítanák vissza, hogy ezzel ösztönözzék őket nagyobb termelékenységre. Továbbá a kínai kormány az iskolai helyek kiosztását is megreformálhatja, kínai diákok tömegeinek lakóhely-váltását előidézve, aminek köszönhetően változni fognak majd a lakásárak is.

A feldolgozóiparban is számos kockázat van

Az elmúlt hónapokban jelenlévő chiphiány még egy jó darabig hatással lesz a gyári kibocsátás növekedésére. Ez már látszik az autóiparban, a gyártásban és az eladásban egyaránt. Ez idővel egyre nagyobb problémákat okoz további termékek gyártásánál is, ahol több chipet is beépítenek a termékekbe (például mobiltelefonok és gyártóberendezések).

Az ING Bank szerint ez nem feltétlenül jelent alacsonyabb profitnövekedést a gyártók számára. A chipek ára az előző évhez képest jelentős mértékben nőtt, ez pedig megjelent a végtermékek árában is. Ez is az egyik magyarázata lehet – az alacsony bázis mellett – az előző évhez viszonyított jelentős, 50% körüli profitnövekedésre a feldolgozóiparban. A legfőbb kockázatot a globális 5G hálózat kiépülésének késlekedése jelenti, ami a kevés rendelkezésre álló munkavállalónak és a koronavírus miatt jelentősen visszaesett adóbevételeknek köszönhető. Emiatt csökkenhet a félvezetők rendelése is.

A technológiai háború újabb kockázatot jelent: egyre több kínai vállalat kerül rá az amerikaiak tiltólistájára.

A kínai vezetés véresen komolyan veszi a technológiai fejlődést: Hszi Csinping elnök megbízta Liu He miniszterelnök-helyettest a technológiai fejlődés, azon belül is a fejlettebb chipgyártás előmozdításával és koordinálásával, ami szemléletesen mutatja, hogy mennyire fontos ez a cél a kínai vezetés számára. Gyors eredményekre viszont nem számíthatunk, a költségvetési források először az infrastruktúra kiépítésébe irányulnak majd, és a hatás csak később érződik majd a gyártásban.

Az infrastruktúra-fejlesztés költségvetési ösztönzése támogathatja a GDP-növekedést

A beruházások is lassultak az országban, és ennek több oka is van. Az egyik ilyen ok, hogy a regionális kormányok kötvénykibocsátásai csökkentek, mivel a hitelfelvétel költségei nőttek az elmúlt időszakban. Ez az egyes infrastruktúra-fejlesztő projektek finanszírozását ellehetetlenítette. A másik kézenfekvő indok, hogy több iparágban is gondot okoz a fent már említett chiphiány, a vállalatok így nem motiváltak a kapacitásaik bővítésében (például az autóipar és a telekommunikációs szektor, mindkét alágazatban csökkent a beruházások volumene).

Az ING Bank arra számít, hogy a központi kormányzat ösztönözni fogja a beruházásokat, hogy ezzel támogassa a GDP-növekedést. Ezt viszont egyértelműen a központi kormányzatnak kéne finanszíroznia, mivel az egyébként is eladósodott lokális kormányok vonakodnak újabb kötvényeket kibocsátani a megnövekedett hitelfelvételi költségek mellett. Az infrastrukturális beruházások alatt egyrészt újgenerációs, másrészt hagyományos beruházásokat értünk. Mindkét terület jelentős mértékben tudná húzni a GDP-növekedést. A hagyományos infrastrukturális beruházások közül Kínának számos projektje van gyorsvasút-hálózatának és autópályáinak fejlesztésére: célja az egyes régiók hatékony összekapcsolása. Ezek a projektek a közeljövőben hajthatják a kínai növekedést.

Cél a „közös jólét”

Hszi Csinping elnök napokkal ezelőtt meghirdette a „közös jólét” elképzelését. A kijelentésnek nagy visszhangja volt, és egészen biztos, hogy a kínai elnök a társadalmi egyenlőtlenségekre és a szociális intézkedésekre gondolt, de egyelőre még nem látjuk, hogy pontosan mit takar. A legtöbben arra gondolnak, hogy a kínai központi kormány vagyonadót vet majd ki, de az ING közgazdászai szerint ennél sokkal szélesebb intézkedésekre lehet számítani. A bank elemzőinek várakozása szerint a vállalatok hozzájárulása a szociális egyenlőtlenségek felszámolásához szintén nőni fog. A személyi jövedelmeket terhelő adók is progresszívebbé válhatnak, a magasabb jövedelműek a jelenleginél több adót fognak fizetni. A nyugati országokban ez nem ismeretlen helyzet, hasonló adórendszer van a legtöbb fejlett államban.

A bank értékelése szerint a „közös jólét” elképzelésből a vidéki munkavállalók és vállalatok profitálni fognak majd. Kínában a helyi és a központi adóteher- és erőforrás-elosztás mindig is forró téma volt, így a jelenlegi rendszer átalakítása sem egyik napról a másikra történik, de az ING arra számít, hogy hosszas előzetes vizsgálatok és viták után a szabályrendszer a következő időszakban végre átalakulhat. De hogy pontosan milyen intézkedések jönnek, az egyelőre megjósolhatatlan.

Jöhet a monetáris lazítás

Az ING arra számít, hogy a kockázatokkal, újabb koronavírus-gócpontokkal és a gyengébb gazdasági teljesítménnyel együtt a források ára is növekedhet. Amennyiben az infrastrukturális beruházásokat a helyi és központi kormányzat kötvénykibocsátásból tervezi finanszírozni, akkor a kormányzat érdeke, hogy a hitelfelvétel költségét csökkentsék. A bank közgazdászai ezért arra számítanak, hogy a kínai jegybank lazítani fog a monetáris kondíciókon:

a negyedik negyedévben a jegybank 0,5 százalékponttal csökkentheti a kötelező tartalékráta mértékét.

Júliusban már bebizonyosodott, hogy ez a lépés érezhetően csökkenti a bankhitelek kamatát, és még a kötvényhozamokra is kifejti hatását. A gazdaság lelassulásával az ING arra számít, hogy a kínai jegybank ismét meglépi majd ezt a korábban túl agresszívnak vélt monetáris politikai lazítást. Ha ezt meglépi a jegybank, akkor a hagyományos monetáris politikai eszközök, mint például a kamatvágás, szükségtelen lehet.

Változott az előrejelzés

Végeredményben az ING Bank az éves kínai növekedési előrejelzését 9,2%-ról 8,9%-ra módosította, a harmadik és negyedik negyedévre vonatkozóan egyaránt alacsonyabb növekedést jelez előre, mint korábbi prognózisában. A gazdaság lassulása miatt laza monetáris politikát vetít előre a bank, miközben az Egyesült Államokban elindulhat a szigorítás. Ez a jüan leértékelődését hozhatja magával: a bank a júliusban előrejelzett 6,45-ös szinthez képest 6,7-es dollár/jüan szintet prognosztizál év végére.

Címlapkép: Getty Images