Rusvai: a tavaly augusztusi séma szerint futhat fel a járvány a szennyvízadatok alapján

A szennyvízmintákban több nagyvárosban is nőtt a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja és ez jól előrejelzi, hogy a fertőzöttek száma növekedni fog, és egyénként is tavaly augusztusban is ezekben a napokban kezdett nőni a fertőzöttek száma, így „úgy tűnik, hogy a fertőzések száma a tavalyi tendenciát fogja követni” –mondta el az RTL híradó csütörtök esti adásában Rusvai Miklós víruskutató.