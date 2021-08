Tanévkezdés: Horvátországban lesznek járványügyi korlátozások

Horvátországban az új tanévben enyhébbek lesznek a járványügyi szabályok az iskolákban, mint tavaly voltak: csak ötödik osztálytól kell maszkot hordani, ott, ahol nem lehet betartani a kétméteres távolságot, engedélyezik a sportolást, a gyerekek válthatnak osztályt és keveredhetnek a csoportok - közölte Radovan Fuchs oktatási miniszter csütörtökön.

Az országban szeptember 6-án kezdődik a tanév. A korábbi bejelentésektől eltérően nem fogják tesztelni a tanárokat és védettségi igazolással sem kell rendelkezniük a munkavégzéshez. Azoknak, akik nincsenek beoltva, kötelezően maszkot kell viselniük.

Ha a tanár megfertőződik, nem kell az egész osztálynak karanténba vonulnia, csakis azoknak a diákoknak, akik az első padokban ültek. A miniszter jelezte: az iskolai dolgozók mindössze fele van beoltva, ezért nem vezethetnek be szankciókat a pedagógusokkal szemben, 20 ezer embert nehéz lenne helyettesíteni a tanévkezdésben. Hangsúlyozta: ennek ellenére mindenkit arra kér, hogy oltassa be magát. Engedélyezik a szülői értekezleteket, de ebben az esetben is be kell tartani a két méteres távolságot.

Eközben Vili Beros egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy nőtt a kórházban kezelt betegek száma, akiknek többsége nincs beoltva. Ismertette, hogy augusztus 16-22. között a kórházban kezelt betegek 78 százaléka nem volt beoltva. Mindazonáltal hozzátette: augusztus 16-24. között 3216 új fertőzöttet jegyeztek fel, akiknek 86,1 százaléka szintén nem volt beoltva.

A tárcavezető azt is közölte, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtöki jelentése szerint Horvátország továbbra is narancssárga, kockázatos besorolás alá esik. Azzal, hogy a tengermellék nem került a piros, súlyosan fertőzött régiók listájára, a turisztikai szektor még egy hétig biztosan fellélegezhet.

Az elmúlt 24 órában 638 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 371 ezret. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon hat beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8316-ra emelkedett. Kórházban 358 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 708 154-en kaptak védőoltást - a jogosultak 42,9, a felnőtt lakosság 50,5 százaléka -, közülük 1 594 013-en már a második adagot is.

A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 509 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon egy beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 105-en vannak kórházban, 18-an közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 978 208-an kaptak védőoltást, közülük 890 610-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 46, illetve 42 százaléka.

Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter egy esetleges őszi erősebb hullámmal kapcsolatban elmondta: az újabb szigorításoknál nem a napi új esetek, hanem csak a kórházban és az intenzív osztályon kezelt betegek számát veszik figyelembe. Az új ütemterv feltételeiről, amelyben a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer alapján határozzák meg, milyen korlátozásokat vezetnek be piros, narancssárga, sárga vagy zöld besorolás esetén, hétfőn hozhat döntést a kormány.

Címlapkép: Getty Images