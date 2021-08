Tanévkezdés: megérkezett a kormány üzenete a koronavírus kapcsán

Az alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kéri az iskolákat az Emberi Erőforrások Mininsztériuma. Kötelező maszkviselésről vagy testhőmérséklet-mérésről, illetve digitális oktatásról egyelőre nincs szó.

"A tanév közeledtével a higiéniás és alapvető egészség védelmi szabályok fokozott betartására kéri az iskolákat a minisztérium. Miután a sikeres védekezésnek és a magas átoltottságnak köszönhetően már nincsenek érvényben szigorú korlátozások a mindennapokban sem, így az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket, ugyanakkor továbbra is fontos, hogy a szülők tünetes gyermeket ne vigyenek közösségbe és a köznevelési intézmények fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető egészségvédelmi szabályokra" – tájékoztatta levelében a köznevelési intézményeket az emberi erőforrások minisztere.

A levél hangsúlyozza: a mostani tanévkezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen a pedagógusok döntő többsége be van oltva és

a 12 év feletti diákok közül is már 168 ezren felvették az oltást.

Mivel a 12. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az óvodában vagy az általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban történik.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb - írják. Ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében. A szülőktől továbbra is azt kérik, hogy koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne vigyenek közösségbe, a fertőzésben érintett gyermek, felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.

Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk és már nem kötelező a testhőmérséklet-mérés sem.

Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, hogy mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását.