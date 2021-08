Hatalmas változás jön a magyar szállásoknál - Most készülnek csak fel a szállodák és a vendégek is

Szinte még fel sem éledt a koronavírus-válságból a hazai turizmus, máris extra terhet varr egy új, még év elejéről elhalasztott kormányrendelet a nyakukba. Szeptember 1-től ugyanis új adatszolgáltatási kötelezettségeknek kell eleget tenniük, amelyhez okmányolvasóra is szükségük van. Az új előírás mind munkaerő, mind anyagi erőforrás tekintetében hatalmas megterhelést jelent a szállodák részére. Nemcsak az eszköz árát kifogásolják az ágazati szereplők, hanem azt is, hogy az okmányok beolvasása életkortól függetlenül, akár gyerekek számára is kötelezővé válik, annak hiányában pedig a szállásnak meg kell tagadni a szolgáltatást. Az előírásoknak való megfelelés érdekében a Portfolio-nak nyilatkozott hoteligazgatók szerint a türelmi időszak meghosszabbításával, illetve az okmányolvasók beszerzésére és a szükséges fejlesztésekre fordítható állami támogatással némileg mérsékelni lehetne az amúgy is súlyos helyzetben lévő vállalatokra nehezedő extra terhelést. Mindezek szorgalmazása mellett az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében pedig a vendégeket már az érkezés előtt tervezik tájékoztatni a változásról.

Európa számos országában használnak okmányolvasót a szálláshely-szolgáltatók, ezzel is meggyorsítva és megkönnyítve a bejelentkezést, ebbe a sorba áll be szeptembertől Magyarország is. 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a kormány által kijelölt tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból. A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. A rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat, amelyeket kizárólag a rendőrség használhat fel bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

A Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi tájékoztatása alapján azoknak a szálláshelyeknek, amelyeknél legfeljebb nyolc szoba és 16 ágy van, ingyenesen biztosítottak szoftvert az NTAK-hoz, a Vendégemet. Számukra kedvező hír, hogy ez rendelkezik majd okmányolvasó funkcióval is, vagyis a VIZA-adatszolgáltatásra is alkalmas lesz.

Extra terhet jelent az átállás

A megszálló vendégeknek eddig is meg kellett adni egy bejelentkezési lap kitöltésével az adataikat, amelyeket a recepciós vitt fel, szeptembertől ennek a beolvasónak a használatával ezek az adatok automatikusan kerülnek be a rendszerbe. Korábban ezen adatokat anonim módon adták meg, statisztikai célokat használtak, most viszont nemzetvédelmi érdekből több adatot kell beolvasni és azokat tárolják.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége korábban már informálta a szállodákat, hogy a rendeletre fel kell készülniük. Vidéken két-három nagyobb magyar szoftverszolgáltató áll rendelkezésre, de többen alkalmaznak nemzetközi szállodai szoftvereket is. A szoftvereket illeszteni is szükséges, azonban ez a több száz szállodában szeptember elejéig nem megoldható. Az érintettek sokáig vártak arra is, hogy mely scannerek lesz alkalmasak az adatok beolvasására, erről az információk augusztus közepén kezdtek el érkezni. Említésre méltó, hogy a scannerek gyártóinál is gondot okoz a chiphiány, ezért nehézségeket okoz a rendelések teljesítése - mondta a Portfolio-nak Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének újonnan megválasztott elnöke, a Kolping Hotel Spa & Family Resort igazgatója.

Nem utolsósorban problémás az átállás időpontja is, hiszen a vidéki szállodákban teljes teltház mellett a dolgozók 30 százaléka hiányzik, tehát fizikailag nincs meg a kapacitás. A telepítés több órás leállással is járhat, ezt a szállodák nem elszabotálni akarják, a szövetség csupán annyit szorgalmaz, hogy

a szeptember 1-től hatályba lépő rendelet biztosítson egy reális türelmi időt, amely alatt mindenki be tudja az eszközt szerezni,

a szoftvert telepítő cég munkatársa is képes az illesztéseket elvégezni, a szállodai rendszerbe integrálni - tette hozzá.

A már említett illesztéshez a szállodai szervernek és a rajta futó operációs rendszernek is alkalmasnak kell lennie, hiszen ezeket az adatokat egy zárt, titkosított rendszerbe kell továbbküldeni, ugyanakkor rengeteg háznál ezek a technikai feltételek nincsenek meg, így ennek kialakítása is jelentős plusz befektetést jelent, ez szállodai mérettől függően akár több millió forint is lehet. Egy nemzetközi úti okmányok kezelésére alkalmas eszköz ára 340-360 ezer körül van, erre jön a szoftvertelepítés, de egyéb technikai eszközök - mint például szerver, operációs rendszer - beszerzése is extra költséget jelenthet. Óriási mínuszokkal indult az év eleje a járvány miatt a szektorban, amelynek ugyan jót tett a nyári szezon, azonban még most se érte utol magát, így a forrásokat inkább most más területekre - például munkaerő-megtartásra - kellene koncentrálni.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a Portfolio-nak az írta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a szeptember elsejétől érvényes adatszolgáltatási kötelezettségnek megfeleljenek. Az ehhez szükséges okmányolvasók beszerzése és a szoftverek engedélyeztetése folyamatban van.

A vendégeket az érkezés előtt tervezik tájékoztatni a változásról, a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az előírásoknak megfelelően kérik majd el az adatokat.

Az új előírás mind munkaerő, mind anyagi erőforrás tekintetében hatalmas megterhelést jelent a szállodák részére. A türelmi időszak meghosszabbításával, illetve az okmányolvasók beszerzésére és a szükséges fejlesztésekre fordítható

állami támogatással némileg mérsékelni lehetne az amúgy is súlyos helyzetben lévő vállalatokra nehezedő extra terhelést

- tette hozzá.

Ezekkel az okmányokkal szállhatunk meg

A jogszabályok alapján az adatok rögzítése

minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező,

így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat a szállásadóval – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet - hívja fel a figyelmet a VIZA honlapja.

Baldauf Csaba szerint a családoknál nem életszerű az, hogy pár hónappal a születés után személyigazolvánnyal utazzanak, pedig a Konzuli Szolgálat tájékoztatása alapján is a gyermek külföldre is csak saját érvényes útiokmánnyal (útlevél vagy egyes esetekben személyazonosító igazolvány) utazhat.

Csordás Imre, az Accent Hotel Management ügyvezető igazgató is úgy véli, hogy gondot okozhat, hogy a csecsemőkre is kiterjed a rendelet. Egyrészt Magyarországon nem elterjedt még, hogy az igazán kis gyerekeknek személyigazolványa legyen, tinédzserkorban kérvényezik az okmányt először, útlevelet pedig azon szülők igényelnek általában gyereküknek, akik külföldi utazásokkal számolnak.

A magyar közönség erre az előírásra még nincs felkészülve, így arra sem, hogy úti okmányát átadja a becsekkolásnál,

és az se biztos, hogy a legtöbb családnak eszébe jut, hogy belföldi utazásnál szükség lesz a gyermek útlevelére. Az Accent Hotel igyekszik minden tájékoztatást megadni az érkezés előtt a vendégeknek.

A VIZA tájékoztatása alapján a magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél, harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra. Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak,

sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes,

így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek.

A schengeni övezetben nincs határellenőrzés, azonban az utazóknak rendelkezniük kell érvényes útiokmányokkal. Amennyiben az utazók az utazás megkezdésekor nem rendelkeznének érvényes személyazonosító okmánnyal, javasolják, megfelelő időben tekintsék át a magyar személyazonosító okmányok kiadása, cseréje, pótlása feltételeit a Kormányablakok információs oldalán, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szálláshelyre érkezéskor minden utazó érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezzen - ismertette a VIZA honlapja.

