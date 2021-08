Kicsit már látszik a hozamokon a magyar tapering hatása

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. Ez alapján elmondható, hogy csak minimálisan mozdultak az állampapírpiaci hozamok a mai kereskedésben. Az elmúlt három napban mindig emelkedtek a hozamok, de csak tegnap volt szemmel látható mértékű. Ez alapján elmondható, hogy összességében az elmúlt napokban a hosszabb lejáratokon már látszik a jegybanki "tapering" bejelentésének némi hatása.

A tegnapihoz képest a rövid hozamok összességében alig változtak, és a hosszú oldalon is inkább az érdemel megjegyzést, hogy egységesen 2-4 bázispontos volt az emelkedés minden lejáraton. A 10 éves lejáratú állampapír hozama 4 bázisponttal került feljebb. Összességében tehát továbbra is elmondható, hogy a jegybank keddi bejelentése, miszerint a vásárlásaival fokozatosan kivonul az állampapírpiacról nem okozott felfordulást a hozamokban. Ugyanakkor most már látható némi emelkedés, az egy héttel ezelőtti szinthez képest az ötéves állampapír referenciahozam 25 bázisponttal, a tízévesé 15 bázisponttal kerül feljebb.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 24. Fokozatosan leáll az állampapírvásárlásokkal az MNB!

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2021-08-27 M3 D211229 0.79 0.03 0.17 2021-08-27 M6 D220309 0.81 0 0.12 2021-08-27 M12 D220824 1.13 0.01 0.26 2021-08-27 Y3 2024/C 2.13 0.03 0.31 2021-08-27 Y5 2026/F 2.39 0.03 0.38 2021-08-27 Y10 2033/A 2.94 0.04 0.14 2021-08-27 Y15 2038/A 3.33 0.02 0.25 2021-08-27 Y20 2041/A 3.44 0.03 0.18 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 12 bázisponttal nőtt az 5 éves lejáratú állampapír hozama 38 bázisponttal emelkedett.

