Megszólalt Joe Biden a kabuli robbantás után: "Levadászunk titeket"

A legalább tucatnyi amerikai életet követelő halálos támadás nem változtat az evakuációs terveken, az Egyesült Államok a hónap végéig kivonja csapatait Afganisztánból - mondta helyi idő szerint csütörtök délután a Fehér Házban Joe Biden amerikai elnök.

Be tudjuk és be kell fejeznünk ezt a küldetést, és meg is fogjuk tenni. Ezt az utasítást adtam. Nem fognak elriasztani a terroristák. Nem hagyjuk, hogy leállítsák a küldetésünket. Folytatjuk az evakuálást

- fogalmazott Biden a kabuli merényletekre reagáló beszédében. Az Egyesült Államok július vége óta több mint százezer embert evakuált Afganisztánból. A külügyminisztérium közlése szerint csütörtökön nagyjából 1000 amerikai maradt az országban, közülük körülbelül 700-an távozni szeretnének.

Afgán források szerint összesen több mint 60 ember halt meg, és legalább 140-en megsérültek a csütörtökön végrehajtott két robbantásban és azt azt követő tűzpárbajban. (Később az áldozatok hivatalos számát 103-ra emelték.) Az öngyilkos merénylők a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtér déli részén található Abbey Gate-nél, illetve a közeli Baron Hotel nevű szállodánál robbantottak.

Biden hősöknek nevezte azokat az amerikai katonákat, akik életüket veszítették a támadásban. "Hősök, akik egy veszélyes, önzetlen küldetésben vettek részt, hogy megmentsék mások életét" - fogalmazott. A támadások nem sokkal azután következtek be, hogy nyugati országok felszólították a repülőtér környékén napok óta az evakuálási repülőkre várakozó afgán állampolgárokat: hagyják el a környéket az Iszlám Állam lehetséges merényletének veszélye miatt. Csütörtök este az Iszlám Állam nevű terrorszervezet közleményben tudatta, hogy "harcosai" követték el a véres támadásokat.

Biden kiemelte, hogy az Egyesült Államok csapásokat fog végrehajtani a támadásokért felelős csoport ellen. Az elnök azt mondta, hogy az Iszlám Államhoz tartozó létesítményeket fogják megcélozni az általuk választott helyen, az általuk választott pillanatban. Úgy fogalmazott: "Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Levadászunk titeket és meg fogtok fizetni."

"Az Iszlám Állam terroristái nem fognak felülkerekedni. Megmentjük az amerikaiakat. Kimenekítjük afgán szövetségeseinket. És a küldetésünk folytatódik. Amerikát nem fogják megfélemlíteni" - tette hozzá Biden. Az elnök szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a repülőtéri támadás végrehajtásában a tálibok és az Iszlám Állam összejátszottak volna.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images