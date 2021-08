Olyan szárazság van Brazíliában, hogy az egész ország energiaellátása veszélybe került

Nagy szárazság sújtja Latin-Amerika legnagyobb gazdaságát, félő, hogy leállnak a vízerőművek is, ha ez így megy tovább. Bolsonaro brazil elnök fontos üzenetet intézett az emberekhez – számol be a hírről a Bloomberg

Jair Bolsonaro brazil elnök arra kéri az embereket, spóroljanak az energiafelhasználással, hogy így előzzék meg a vízerőművek áramkimaradását.

Bolsonaro Facebook-bejelentkezése szerint kritikusan alacsony szinten van a vízerőművekben lévő víz mennyisége, elmondása szerint 10-15% környékén.

Ha folytatódik ez a vízkrízis, néhány vízerőmű teljesen leállhat

– mondta az elnök a lakosságnak címzett beszédében.

Az extrém időjárás idén a világ több pontján is érezteti negatív hatásait. A duzzasztógátak nemcsak Brazíliában, hanem az USA nyugati részein is kezdenek kiürülni a nagy szárazságok miatt, mindeközben a Himalája környékén lévő árvizek egy indiai duzzasztógátat rongáltak meg, Németországban pedig majdnem tönkre is tettek.

Brazília energiaellátásának több mint 60%-át a vízenergia adja, de a nagy szárazságok miatt kénytelen volt az ország sokkal drágább, földgáz és dízel forrásokból biztosítani energiaszükségletét. Mindez viszont az inflációt is felfelé hajtja az országban, jelenleg több mint 9%-ot tesz ki az éves drágulás, ami a jegybankot a további kamatemelési lépések felé kényszerítheti.

Aggódó hangok szerint, ha novembert követően is fennáll a száraz időjárás, az országnak el kell kezdenie a villamosenergia-arányosítást (tehát központilag szabályoznák az áram kereslet-kínálatát).

