Kimondták: a járvány negyedik hulláma elkezdődött Magyarországon is

Az adatok szerint az elmúlt két hétben több mint duplájára emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma.

Ez azt jelenti, hogy elkezdődött a negyedik hullám Magyarországon is

- állította az RTL Klubnak nyilatkozva Müller Viktor, az ELTE dékánhelyettese. A biológus azt is hozzátette, hogy nagyon meglepődne, ha a terjedés felfutása nem gyorsulna a továbbiakban.

Azt is kiemelte, hogy amit ilyenkor tehetünk, hogy erősítjük a védőoltással kialakítható védekezést. Szerinte akik még nem vették fel az oltást, azok rohanjanak oltást kérni. Hasonlóan nyilatkozott az Indexnek Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, amikor azt mondta, hogy azok, akik eddig megpróbáltak elbújni a vírus elől, és igyekezték oltatlanul átvészelni a mindennapokat, jó eséllyel megfertőződnek. "S, ha nem is lesz annyi beteg és nem lesz olyan erős ez a hullám, mint a második vagy a harmadik, mégis, egy elhúzódó, hónapokon át tartó járványra készülhetünk, annyi különbséggel, hogy ez leginkább az oltatlanok esetében okoz majd súlyos lefolyású kórképet" - mondta. Merkely Béla véleménye szerint a gyermekek mehetnek óvodába, iskolába, de javaslata szerint, ha ez megoldható, akkor értük ne az oltatlan nagyszülő érkezzen az intézménybe, mert a gyerekek vektorszerepe okán borítékolható a megbetegedésük.

A kormányt is megkereste az RTL Klub a vakcinákkal kapcsolatos kérdéseivel. Azt írta a Koronavírus Sajtóközpont, hogy mindenkinek biztosítják az oltást, aki igényli és szeptemberben újabb oltást népszerűsítő kampányt indítanak. Közben az is kiderült, hogy a szeptember elejei iskolai oltási akcióra 48 ezer 12 év feletti gyereket regisztráltak. Ha ők is mind megkapják a védőoltást, akkor a 12-17 éves korosztály 37%-a lesz beoltva.

