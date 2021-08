Megérkezett Ida, az elmúlt másfél évszázad legerősebb hurrikánja lehet

Az Ida hurrikán a 2020-as Laura és az 1856-os Last Island hurrikán mellett a legerősebb hurrikán, amely elérte Louisianát, a korábbi legerősebb hurrikánok mindegyiknek 150 mérföld/óra volt a csúcsszele. Ezzel egyébként Louisiana lesz az első amerikai állam, ahol egymást követő években (Laura és Ida) 150 mérföld/óra feletti hurrikánokat regisztráltak. A NOAA elemzései szerint egy 4-es kategóriájú, 150 mérföld/órás sebességű hurrikán több mint 250-szer akkora kárt okozhat, mint egy 1-es kategóriájú, 75 mérföld/órás sebességű vihar. Az Ida hurrikán erejű szelei 50 mérföldre terjednek ki a középponttól, a trópusi vihar erejű szelek pedig 150 mérföldre a középponttól. A középpont az előrejelzések szerint New Orleans-tól mintegy 30 mérföldre nyugatra halad el.

A világűrből így néz ki Ida:

Hurricane Ida is seen by crew member , hours before the storm’s landfall in Louisiana. Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like and to support preparation and disaster response: @Space_Station