Káros hatással volt a koronavírus-járvány a születésekre

Egyes országokban, köztük Magyarországon is jelentős mértékben csökkent a születési arány a koronavírus-járvány során - állapította meg egy az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent tanulmány. Magyarország mellett például Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában is csökkent a születési arány, míg más országokban, például Németországban, Norvégiában, Svédországban és Svájcban nem változott vagy egyenesen némileg növekedett is.