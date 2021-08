Veszélyes aknamező marad a hibrid munkavégzés? Nem kell, hogy így legyen

Nem kérdés, hogy a hibrid- és távmunka sok cégnél az új normális. Kulcskérdés, hogy hogyan lehet úgy vezetni és úgy csapatot építeni, hogy a fizikai távolságot is áthidaló együttműködési rendszer, kommunikáció és elkötelezettség késztesse hatékony munkára a résztvevőket. Milyen vezetési „mindset” és eszközök segíthetnek?

„A vezető-beosztott kapcsolat (…) a mi kultúránkban még mindig sokszor egy szülő-gyermek viszonyt tükröz a felnőtt-felnőtt működés helyett. A hibrid munka viszont nagyobb szabadságot, több önállóságot és saját teret enged a munkavállalónak, aki így azonos „szemmagasságba” kerül vezetőjével, és máris könnyebben hangolódik rá a szervezet magasabb rendű céljaira is, így végül egy valódi win-win szituáció jöhet létre” – írta Pápai Bernadett a Portfolio-n megjelent Milyen jövő vár a home office-ra a pandémia után? című cikkében.

Egyetértek a szerzővel abban, hogy a hibrid munkához „felnőtt-felnőtt viszony” kell, ami a működési hatékonyságot növelheti, így valódi win-win eredmény születhet. Indokolt a Pápai Bernadett által használt feltételes mód is: ez a win-win eredmény és a kultúraváltás nem feltétlenül jön létre a hibrid átállással, hiszen önmagában a hibrid munkától nem változik sem a vezető, sem a munkatárs attitűdje. Magától nem erősödik a bizalom, az együttműködés, és magától nem hangolódik rá a munkatárs sem a szervezet magasabb rendű céljaira. A hibrid munka sok új kockázatot teremt, amiket – az írásban idézett – hagyományos vezetői kultúrával és eszköztárral nem lehet kezelni.

Szerintem az előttünk álló egyik nagy kérdés így az, hogyan lehet vezetőket abban segíteni, hogy olyan új rendszert alkossanak, amelyben a hibrid és távmunka szabadsága, mind a cég, mind a munkatárs érdekében hasznosul; hogyan delegáljanak, motiváljanak, kövessék nyomon az eredményeket és kössék a céghez a munkatársakat.

„Felnőtt-felnőtt” viszonyokban az együttműködő stratégia a win-win feltétele.

A másik nagy kihívás tehát az, hogy hogyan lehet a szabadság mellé olyan feltételeket teremteni, amelyben munkatársak tudnak és akarnak a céggel együttműködni, a cég céljai irányában dolgozni és ezt nagyobb önállósággal is tudják tenni. Mik azok a vezetői technikák, amikkel a munkatársak tekintetét és motivációját biztonsággal a kitűzött célok és eredmények irányába lehet terelni? Hogyan lehet együttműködő csapatokat építeni? Mitől bízhat a vezető abban, hogy ha a munkatárs nagyobb önállósággal dolgozik, jó döntéseket fog hozni?

Biblia lehet az ilyen csodát megérteni szándékozó vezetőnek Stanley McChrystal Team of Teams: New Rules for Engagement for a Complex World című könyve (rövid magyar összefoglaló itt). McChrystalnak az iraki és afgán haderők korábbi amerikai parancsnokaként gyors és hatékony reakcióra képes szervezetet kellett kialakítania. Olyan egységeket, amelyekben a katonák akár bevetés közben is gyorsan, felelősen tudtak dönteni és a döntéseket – hátukat egymásnak támasztva – koordináltan megvalósítani. McChrystal azt tapasztalta, hogy ennek két féltétele van: az egyik az, hogy a csapatot közös értékek, célok és bizalom tartsa össze, a másik, hogy a csapat közös információ és közös helyzetértelmezések alapján működjön. A kapcsolódó két eszköz a csapattréning és az „extrém átláthatóság”.

A csapattréning során nehéz helyzeteket közösen oldanak meg a csapat tagjai, amitől közös tudás, kölcsönös bizalom és összetartás épül közöttük. Közös értékek, viselkedések, kultúra – a csapat integritása - fejlődik. Ha áttesszük ezt a katonaságtól a céges gyakorlatra, a nehéz helyzetek lehetnek üzleti, viselkedési dilemmák, döntéshelyzetek. A tréning során súlyos és komoly „játékok”, ahol először izgalmas, konstruált helyzeteket oldanak meg a csapattagok, amelyekben helyzetek érdekesek, akár mókásak is lehetnek. Felnőtteknek nem kell léggömbbe futni, vagy tornyot építeni ahhoz, hogy lazuljanak, nevessenek, meglássák egymás arcát és egymásra kacsintsanak.

A probléma megoldó párbeszéd során a munkatársak megismerik egymást, összecsiszolódik a csapatkultúra, a „mi így csináljuk ezt”. Ez a kölcsönös bizalom szilárd alapja. Olyan közeg, amiben – azután, ha szükséges - saját ügyeiket is felvethetik vagy a cég szempontjából fontos ügyek is megbeszélhetővé és megemészthetővé válnak. Az ilyen tréning egyszerre épít tudást, probléma megoldó képességet, bizalmat és összhangot. Ráadásul sokkal hatékonyabban, mint a mindent kézben tartó főnök mikromenedzsmentje vagy a távmunkában kieső folyosói és konyhai beszélgetések, avagy egy intenzív közös sörözés.

Csapatépítésként itt egy jól felépített és a cégre szabott, interaktív etika és integritás tréningről beszélek, ami során megegyezések alakulnak értékekről, célokról és elvárásokról. A kontrolláló főnök korlátos hatalma mellé belép így a kultúra közösségi elvárása, ami minden tevékenységhez elér.

McChrystal másik eszköze az „extrém átláthatóság”. Amennyiben a tréning alatt a tudásában és integritásában megerősödött csapat rálátást kap a releváns információkra, jó eséllyel közös helyzetértelmezéshez, jó döntésekhez és együttműködéshez vezet.

Visszatérve a kiindulóponthoz: hibrid- és távmunkában is biztonságosan működő, dinamikus szervezetet csak a beosztottak felhatalmazásával, döntési lehetőségek átadásával lehet működtetni. Ahhoz, hogy a felhatalmazás intenzív munkához és jó döntésekhez vezessen, információ és erős integritás kell. Ezekkel a feltételekkel, a hibrid munka tényleg lehetőséggé válik munkatársnak és cégnek is a hatékonyabb és minőségibb munkához és élethez. Egyébként kockázatos aknamező marad.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images