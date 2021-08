Kemenesi Gábor: ezért érdemes beoltatni magunkat

A világ járványmutatói egyértelműen jelzik, hogy egy rendkívül fertőző vírussal van dolgunk. A tudomány jelenlegi ismeretei és a tapasztalatok alapján is a vakcina a legjobb fegyverünk a vírus ellen – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor, a pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium adjunktusa. A szakember azt is kifejtette, miért érdemes mindenkinek beoltatnia magát.

A helyzet gyorsan változik, sok látszólagos ellentmondással találkozhatunk, érthetően sok embert kétségek gyötörnek és számos kérdésre választ várnak – emelte ki Kemenesi. Néhány kérdésre megpróbált válaszolni azoknak, akik még mindig ellenzik az oltást.

A jelenleg elérhető vakcinák a súlyos megbetegedés és halálos kimenetel esélyét hivatottak csökkenteni, így a kórházi kezelések számát és a korlátozások szükségességét is csökkentik. Légúti fertőzésekre rendkívüli nagy kihívás teljes védelmet (fertőzés ellen is) biztosító vakcinát gyártani, sokszor nem is lehetséges. A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt jelzik, hogy a vakcináltak kisebb eséllyel fertőződnek és adják tovább a vírust – hangzik a szakvélemény.

Kemenesi Gábor hangsúlyozta, hogy a betegség akár halálos kimenetelű is lehet, főként az idősek és bizonyos krónikus megbetegedéssel élők körében. Mivel a fertőzés rendkívül gyorsan terjed és egy-egy járványgócban egyszerre túl sok ember kerül kórházi kezelés alá, a legfontosabb védelmi eszköz, ha ezt a hatást csökkentjük. A vakcináltak körében mind a kórházi kezelés esélye, mind pedig a halálozás aránya jelentősen csökkent.

Az oltással élő emberek körében a súlyos megbetegedés és halálozás esélye jelentősen csökken, ám a vírus még ha kisebb eséllyel is de képesek terjeszteni. Amennyiben valaki nem él a vakcina lehetőségével úgy a súlyos megbetegedés és halálozás ellen is kevésbé védett, elveszíti ezt az előnyt – véli a virológus.

A mellékhatásokkal kapcsolatban a szakember kiemelte: nagyságrendekkel kockázatosabb a vírussal való fertőződés, így továbbra is jóval biztonságosabb a vakcina általi védelem.

Az elmúlt időszakban, bizonyos vakcinák ritka mellékhatásaként megismert jelenségek rendkívül ritkák. Az Egyesült Királyságban beadott 21.2 millió vakcinát követően 168 esetben (0.0008%) találtak vérrögképződést, melyből 32 végződött halállal (0,000151%). Ehhez képest a koronavírussal való megbetegedés halálozása 2% körül mozog.

Kemenesi Gábor szerint az influenzával azért nem érdemes összehasonlítani a koronavírust, mert egy jóval fertőzőképesebb vírus, magasabb halálozási mutatóval. A koronavírus halálosabb az influenzánál és semmiféle védelmünk nincs ellene, mivel új vírus. Kórházba kerülést követően a fertőzéssel nagyjából háromszoros az esélye a halálos kimenetelű kórlefolyásnak.

