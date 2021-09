Diákok ingyenes közösségi közlekedése: tájékoztatót adott ki a BKK

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, amely ingyenessé teszi a 14 éven aluliak számára a közösségi közlekedést Budapesten. A rendelet 2021. szeptember 2-án, csütörtökön lép hatályba. Aki időközben már megvásárolta a bérletét, de ezután már ingyenesen utazik, annak a BKK visszatéríti a bérletének árát. A BKK közleményben foglalta össze a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat.

Kire vonatkozik az ingyenes utazás?

Az érintett diákok annak a tanévnek az utolsó napjáig (azaz augusztus 31-ig) vehetik igénybe díjmentesen a szolgáltatást, amelyben a 14. életévüket betöltik. Az új rendelet értelmében minden olyan 2007. szeptember 1. után született, 14 év alatti gyermek ingyenesen utazhat a BKK járatain, aki érvényes magyar diákigazolvánnyal rendelkezik.

Tehát, aki 2007. szeptember 1 és 2008. augusztus 31. között született, az 2022. augusztus 31-ig utazhat díjmentesen. Aki például 2021. július 15-én töltötte be a 14. életévét, ő a most kezdődő 2021/2022-es tanévben már nem jogosult az ingyenes utazásra. Abban az esetben viszont, ha valaki 2021. szeptember 15-én tölti be a 14. életévét, 2022. augusztus 31-ig ingyenesen utazhat a megadott feltételekkel.

Melyik BKK járatokra érvényes az ingyenesség?

A 14 éven aluliak azokon a vonalakon utazhatnak ingyen, amelyeken a Budapest-bérletek érvényesek. Tehát Budapest közigazgatási határán belül:

a BKK járatain,

a környéki buszok budapesti szakaszain és a

HÉV-ek budapesti szakaszain.

Fontos tudni, hogy az ingyenesség nem vonatkozik a MÁV-START valamint a VOLÁNBUSZ járataira! Tehát, ha valaki az agglomerációból utazik Budapestre vonattal, akkor a teljes vonalra meg kell vásárolnia a vasúti jegyet, ugyanis Budapest közigazgatási határán belül nem utazhat ingyen, hiába 14 éven aluli.

Hogyan ellenőrzik a jogosultságot?

A 14 éven aluli diákok érvényes, magyar diákigazolvány (amelyen szerepel a diák születési dátuma), vagy a kormányrendeletben meghatározott, diákigazolványt helyettesítő igazolás (amelyen szerepel a diák születési dátuma) felmutatásával igazolhatják, hogy jogosultak az ingyenes utazásra. Ezeket az iratokat a jegyellenőrök, illetve – az első ajtós rend szerint közlekedő járműveken – a járművezetők ellenőrizhetik.

Ha az ellenőrzött diák nem tudja felmutatni a szükséges igazolást, a BKK jegyellenőrei pótdíjazhatják. Ebben az esetben a 14 éven aluli utas – 1000 forint külön eljárási díj megfizetése mellett - utólag is bemutathatja a diákigazolványát, vagy az igazolást a BKK Ügyfélközpontjaiban és ezzel megszüntetheti a pótdíjazási folyamatot.

Korábban vásárolt bérletek visszaváltása

A Budapesti Közlekedési Központ bérletvisszaváltást biztosít 2021. szeptember 2. és október 31. között azoknak a 14 éven aluli diákoknak, akik a rendelet életbelépése előtt már megvásárolták a bérletüket, és annak érvényessége átnyúlik az ingyenes utazás időszakára. A visszaváltható bérletfajták a következők:

Félhavi (15 napos) Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

Havi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

Negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

Szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

Kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

A BKK teljes áron visszaváltja azokat a bérleteket, amelyek 2021. szeptember 1-től érvényesek. Ezeket a termékeket egyszerűen és gyorsan – kezelési díj és kérelem kitöltése nélkül - vissza lehet váltani bármelyik személyes értékesítési ponton, így a BKK ügyfélközpontjaiban, ügyfélszolgálatain, illetve jegy- és bérletpénztáraiban.

Időarányosan válthatók vissza azok a bérletek, amelyek érvényessége már szeptember 1. előtt elkezdődött. Ezeket a termékeket is a BKK személyes értékesítési pontjain – kivéve a jegy- és bérletpénztárakat - lehet visszaváltani egy kérelem benyújtásával.