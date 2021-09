Felejtsd el az A++ címkét a fényforrásokon!

Az energiaszámlák mérséklése és az uniós fogyasztók karbonlábnyomának csökkentése érdekében szeptember 1-jétől minden üzletnek és online kiskereskedőnek alkalmaznia kell a villanykörtékre és egyéb világítástechnikai termékekre vonatkozó, széles körben elismert uniós energiacímke új változatát. A lépés az ágazat energiahatékonyságának az elmúlt években bekövetkezett jelentős javulását követi, ami azzal járt, hogy a fényforrások (például izzók és LED-modulok) közül egyre több érte el a jelenlegi skála szerinti A+ vagy A++ minősítést. A legfontosabb változás a visszatérés az egyszerűbb A–G skálához.

A lépés egyébként nem jelent nagy újdonságot a hazai fogyasztóknak, ugyanis Magyarországon már ez év elején kötelezővé vált a régi, elavult besorolás leváltása más terméktípusok esetében. A hűtők és fagyasztók, mosogatógépek, mosógépek és televíziók (és más külső monitorok) körére vonatkozó energiacímkék 2021. március 1-jei felülvizsgálatát követően születtek.

Kadri Simson uniós energiaügyi biztos így nyilatkozott: „Lámpáink és egyéb világítótermékeink sokkal hatékonyabbak lettek az elmúlt években, így a LED-ek több mint fele már az A++ osztályba tartozik. A címkék aktualizálása megkönnyíti a fogyasztók számára, hogy felismerjék, melyek a legjobb minőségű termékek, ami pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy energiát és pénzt takarítsanak meg a számláikon. Az energiahatékonyabb világítás használata tovább fogja csökkenteni az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátását, és hozzájárul ahhoz, hogy 2050-re klímasemlegessé váljunk.”

Az új skála szigorúbb, és úgy van kialakítva, hogy nagyon kevés termék képes azonnal elérni az „A” és „B” minősítést, teret hagyva a hatékonyabb termékek fokozatos piacra jutásának.

A piacon jelenleg a legenergiahatékonyabb termékeket jellemzően „C” vagy „D” címkével látják el.

A címkéken több új elem is szerepelni fog, többek között egy olyan uniós szintű adatbázisra mutató, QR-kódon keresztül elérhető link, amelyben a fogyasztók további információkat találhatnak a termékről. A meglévő készletek értékesítésének lehetővé tétele érdekében a szabályok 18 hónapos időszakot írnak elő, amelynek során a régi címkével ellátott termékek továbbra is értékesíthetők a piacon a fizikai kiskereskedelmi egységekben. Az online értékesítés esetében azonban a régi címkéket 14 munkanapon belül fel kell váltani az új címkékkel.Az Európai Bizottság azon is dolgozik, hogy naprakésszé tegye olyan termékek címkézését, mint például a centrifugák, az egyedi helyiségfűtő berendezések, a légkondicionáló berendezések, a főzőberendezések, a szellőztetőberendezések, a professzionális hűtőbútorok, a helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések, valamint a szilárd tüzelésű kazánok, továbbá mérlegeli a napelemekre vonatkozó új energiacímkék bevezetését.

Címlapkép: Getty Images