Gyorsan terjed Dél-Amerikában a koronavírus új variánsa, a mű

Jelentős a koronavírus B.1.621-es, mű (a görög ábécé betűje) nevű variánsának előfordulási aránya Kolumbiában és Ecuadorban. Erről számolt be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO által "figyelemre méltónak" minősített mű nevű variáns előfordulási aránya Kolumbiában 39 százalék, Ecuadorban pedig 13 százalék.