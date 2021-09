A koronavírus elleni oltás a hosszú Covid kockázatát is csökkenti

A Covid-19 elleni teljes körű védőoltás nemcsak a fertőzés elkapásának kockázatát csökkenti, hanem azt is, hogy a fertőzésből hosszú Covid alakuljon ki, derül ki a londoni King's College által vezetett kutatásból.

A kutatás kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik két oltás ellenére is elkapják a Covidot, 50 százalékkal csökken annak az esélye, hogy a tünetek négy hétnél tovább tartanak, azokhoz az emberekhez képest, akik nem kaptak védőoltást.

Sokan, akik Covidot kapnak, négy héten belül meggyógyulnak, de egyeseknél a tünetek a kezdeti fertőzés után hetekkel és hónapokkal később is fennmaradnak vagy kialakulnak - ezt nevezik hosszú Covidnak. Ez még azután is előfordulhat, hogy az emberek még enyhe koronavírusos tüneteket is tapasztalnak.

A kutatók, akiknek munkáját a The Lancet Infectious Diseases című szaklapban tették közzé, azt mondják, egyértelmű, hogy a védőoltások életeket mentenek és megelőzik a súlyos betegségeket, de az oltások hatása a hosszan tartó betegségek kialakulására kevésbé biztos.

A kutatók a brit Zoe Covid Study alkalmazásból gyűjtött adatokat elemezték, amely nyomon követi az emberek önbevalláson alapuló tüneteit, valamint az oltásokat és vizsgálatokat.

Ez azt jelentette, hogy 2020 decembere és júliusa között több mint 1,2 millió felnőtt egészségi állapotát követték nyomon, akik egy koronavírus elleni oltást kaptak, és 971 504-et, akik két oltást kaptak ebben az időszakban. A két oltásban részesülőknek mindössze 0,2 százaléka mondta azt, hogy az oltás után Covid-fertőzést kapott (2370 eset). Az 592 teljesen beoltott, Coviddal fertőzött személy közül, akik több mint egy hónapig szolgáltattak adatokat, 31-en (5%) kaptak hosszú Covidot, a nem beoltott csoportban ez az arány 11 százalék volt.

(BBC)

Címlapkép: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images