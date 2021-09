Itt a koronavírus újabb egészségügyi hatása: csendes, fájdalommentes, alattomos

A vesekárosodás fájdalommentes és csendes, és ez a legújabb betegség, amely a Covid-19 túlélőinek nagy részét érinti, írja a Bloomberg.

A Journal of the American Society of Nephrology című folyóiratban közölt eredmények rávilágítanak a világszerte több mint 200 millió embert megbetegítő járvány újabb káros terhére.

A vérszűrő szerv sérülése a koronavírusból otthon gyógyuló emberek körében is előfordulhat, és a Covid súlyosságával együtt fokozódik, állapította meg egy tanulmány. Még a nem kórházi kezelésben részesülő, veseproblémák nélküli betegeknél is csaknem kétszer nagyobb a kockázata annak, hogy végstádiumú vesebetegség alakul ki, mint azoknál, akiknek soha nem volt Covidjuk.

Az adatok szerint 10 000 ilyen enyhe vagy közepes Covid-betegből közel 8 embernek van szüksége dialízisre vagy veseátültetésre.

"Ez nem kis szám, ha megszorozzuk a rengeteg amerikaival és világszerte is, akik végstádiumú vesebetegségben végződhetnek" - mondta Ziyad Al-Aly, a Missouri állambeli St. Louis-i Veterán Ügyek Egészségügyi Rendszerének klinikai epidemiológiai központjának igazgatója. "Ez tényleg óriási, és szó szerint meghatározza majd az életünket valószínűleg a következő évtizedre vagy még többre."

Ami igazán problematikus a vesebetegségben, az az, hogy valóban csendes, hogy nem igazán jelentkezik fájdalomban vagy más tünetekben

- mondta Al-Aly.

Al-Aly és munkatársai megállapították, hogy a nem kórházban kezelt COVID-betegeknél 23 százalékkal nagyobb a kockázata annak, hogy hat hónapon belül akut vesekárosodást szenvednek

- ez az állapot akadályozza a salakanyagok és toxinok eltávolítását a vérből.

"Ha ez valóban szélesebb körben történik - és szerintünk ez a helyzet -, akkor csak idő kérdése, hogy mikor látjuk, hogy ezek az emberek mind a klinikákra kerülnek, dialízisre, transzplantációra szorulnak, ami nagy terhet ró magára a betegre, és valóban nagyon költséges az egészségügyi rendszer számára" - mondta a szakember.

(Bloomberg)

Címlapkép: T. Narayan/Bloomberg via Getty Images