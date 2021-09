Náthaszerű tünetekkel terjed a delta variáns, Magyarország oltóanyaggyárral veszi fel a harcot

Az olaszok mintegy 75 százaléka támogatja a védettségi igazolást és annak szélesebb körű alkalmazását a koronavírus-járvány ellen - derült ki a La Stampa című olasz napilapban vasárnap ismertetett közvélemény-kutatásból.

A "zöld kártyának" is nevezett védettségi igazolás Olaszországban korábban csak az egészségügyi dolgozók körében volt kötelező.

Szeptember 1-től az oktatásban dolgozóknak, valamint a távolsági vonatok, autóbuszok, hajók, repülőgépek utasainak is kötelezővé tették az igazolást, amelyet csakis az indulás előtt legkésőbb 48 órával elvégzett teszt negatív eredménye válthat ki. A kötelezettség minden, 12 év feletti utasra vonatkozik. Aki tesztelés vagy védettségi igazolás nélkül utazik, négyszáz eurótól ezer euróig terjedő bírságot kaphat.

A megkérdezett olaszok 76,1 százaléka helyeselte és 21,4 százalékuk ellenezte a védettségi igazolás kiterjesztését az oktatási dolgozókra, míg a megkérdezettek 75,4 százaléka támogatta, 21,9 százaléka pedig ellenezte az utazókra történő kiterjesztést.

A közvélemény-kutatást az Euromedia Research intézet végezte el szeptember 2-án 1000 fős mintán.

Mario Draghi kormányfő a héten jelentette be, hogy más ágazatokra is kiterjesztenék a védőoltás kötelezővé tételét. Ezek a közigazgatás, valamennyi közlekedési ágazat, illetve azok az ágazatok, amelyeknek a felhasználóitól is megkövetelik a védettségi igazolást.

"A kávéházak és az éttermek alkalmazottait is kötelezően be kell oltani, annál is inkább, mivel ezt megkövetelik a zárt helyeken fogyasztóktól" - idézte a La Stampa Lino Stoppanit, a Confcommercio - a legnagyobb vállalkozói szövetség - vezetőjét.

Augusztus eleje óta Olaszországban védettségi igazolással - oltási igazolással, vagy a Covid-19-betegségből történt felgyógyulás igazolásával, illetve negatív koronavírus-teszttel - látogathatóak az éttermek, múzeumok, mozik és sportlétesítmények.

Az ország 12 év feletti lakosainak eddig több mint 71 százaléka kapta meg a teljes védőoltást.

Olaszországban, az első európai országban, ahol 2020 február végén a járvány megjelent, a SARS-CoV-2 nevű vírusnak több mint 129 ezer halálos áldozata van. (MTI)