Már nem csak a Fed van harapófogóban – Most az EKB-nak kellene valamit mondania

Európában még mindig elmarad az infláció az amerikaitól, azonban az augusztusi 3 százalékos áremelkedés már tízéves csúcsot jelentett. Éppen ezért lesz nehéz helyzetben a héten az Európai Központi Bank, melynek lassan a szigorításon kellene gondolkodnia. Itthon is fontos inflációs adat érkezik a napokban, ami az utóbbi időszakban diadalmenetet produkáló forint sorsára is hatással lehet.

Csendesen indul a hét, a hétfői naptár gyakorlatilag üresnek mondható, csak a német gyáripari megrendelések állománya érdemel említést. Kedd reggel aztán rögtön belevágunk a sűrűjébe, az MNB a devizatartalékok augusztus végi állását és a júliusi értékpapír-tulajdonosi statisztikát közli. Emellett a KSH az ipari termelés friss adatait publikálja, melyből a harmadik negyedéves GDP-adatra is fontos következményt tudunk levonni. Az Eurostat a második negyedéves GDP részletes adatait teszi közzé, ebben már olyan tagállamok adatai is szerepelnek, melyeknek előzetes adatai még nem voltak ismertek.

2021. szeptember 6-12. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 7. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok aug. szeptember 7. kedd 8:30 MNB Értékpapírstatisztika júl. szeptember 7. kedd 9:00 KSH Ipar júl. szeptember 7. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció augusztus 7. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció szeptember 8. szerda 9:00 KSH Infláció aug. szeptember 8. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem júl. szeptember 8. szerda 11:00 PM Előzetes áht-beszámoló aug. szeptember 9. csütörtök 8:30 MNB Hitelintézetek prudenciális adatai Q2 szeptember 9. csütörtök 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma júl. szeptember 9. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció Nemzetközi makrogazdaság szeptember 6. hétfő 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések júl. szeptember 7. kedd Kína Külkereskedelem aug. szeptember 7. kedd 8:00 Németo. Ipar júl. szeptember 7. kedd 11:00 EU GDP (részletes) Q2 szeptember 7. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex szept. szeptember 8. szerda 1:50 Japán GDP (részletes) Q2 szeptember 8. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv szeptember 9. csütörtök 3:30 Kína Infláció aug. szeptember 9. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem júl. szeptember 9. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntés szeptember 9. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója szeptember 9. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség szeptember 10. péntek 14:30 USA Ipari termelői árak aug. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A KSH szerda reggel teszi közzé az augusztusi inflációs adatot, mely a forint sorsát is érdemben befolyásolhatja. Júliusban 4,6%-ra esett vissza az áremelkedési ütem az előző havi 5,3%-ról. Az elemzők innen még nem várnak komolyabb emelkedést, ősszel viszont újra megélénkülhet az infláció, akár a júniusi csúcsot is elérheti. A forint az utóbbi hetekben kifejezetten jó teljesítményt nyújtott az MNB kamatemelései után, augusztusban a világ legerősebb devizája volt, a most megjelenő adat akár a deviza sorsát is befolyásolhatja. Ezzel egyidőben jelenik meg a júliusi külkereskedelmi statisztika is, míg a Pénzügyminisztérium az államháztartás augusztusi előzetes adatait teszi közzé.

Itthon elsősorban a hitelintézetek második negyedéves adatait lehet kiemelni a csütörtöki napról, ebből kiderülhet, milyen eredményt értek el a bankok Magyarországon. Közben a piacon elsősorban az EKB kamatdöntő ülésére figyelnek, az eurózóna jegybankja a tízéves csúcsra emelkedő infláció miatt lehet bajban, a Fedhez hasonlóan lassan a szigorításon kell gondolkodnia. A szakemberek most arra számítanak, hogy az év végén jelentheti be eszközvásárlási programjának fokozatos leállítását a jegybank. A hét utolsó munkanapja megint kicsit csendesebb lehet, péntekre csak az amerikai ipari termelői árakat írhattuk be.

