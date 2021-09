Damoklész elfeledett kardja - A gyermek nyakába szakadhat a szülő eltartása

Magyarország Alaptörvénye (a Kínai Népköztársaság Alkotmányából átvéve) elrendelte, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. Az alkotmányos előírást végrehajtható rendelkezésekre fordítja a Polgári Törvénykönyv, amely részletesen szabályozza a rokontartási kötelezettségeket, nem is beszélve a szociális törvényről, amely konkrét és súlyos kötelezettségeket ró rászoruló szüleikkel kapcsolatban a nagykorú gyermekekre. A Ptk. rokontartási szabályai szerint a tartási kötelezettség elsősorban a nagykorú gyermeket terheli a rászoruló szülőjével szemben. Nem csupán a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek köteles az eltartásra, hanem a mostoha- és nevelt gyermek is, ha őt a mostoha- vagy a nevelőszülő hosszabb ideig, ellenszolgáltatás nélkül nevelte. A családi kapcsolatok bonyolult szövevényében így nagyon sok gyermeket (és unokát) terhel olyan kötelezettség, amelynek a létezéséről nem is tudnak. Emiatt nem is készülnek föl arra, hogy a jövőben bármikor rájuk terhelhető ez a súlyos és hosszantartó eltartási kötelezettség.

Harapófogóban a nagykorú gyermek

A szülőtartás mértékére és módjára vonatkozóan elsősorban a jogosult és a kötelezett megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a jogosult a tartás bírósági meghatározását kérheti. A bíróság a tartás mértékét a jogosult megélhetésének indokolt költségei és a kötelezett teljesítőképessége alapján határozza meg.

Az idős kora, betegsége, fogyatékossága vagy más ok miatt gondozásra szoruló szülő tartásának kötelezettsége a gondozásának és ápolásának költségeire, valamint az azokkal kapcsolatos más szükséges szolgáltatásokra is kiterjed.

Értsük jól: az egészségügyi, ápolási, gondozási, gyógyszerezési, rehabilitációs és hasonló szolgáltatások költségének fedezésére is kiterjedhet a szülőtartási kötelezettség! Rendkívüli megterhelést jelenthet a gyermekekre (és az unokákra) az az előírás, hogy a velük szemben érvényesíthető összes tartási igény elérheti a jövedelmük felét.

A szülők többsége persze fölháborodik még annak a gondolatán is, hogy ők beperelnék a gyermeküket a szülőtartásért, csakhogy a várható esetek legnagyobb részében nem a szülők perelnének, hanem az őket a gyermekük helyett gondozó személyek és intézmények.

2016. július 1-jétől az, aki a tartásra rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett anélkül gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése alapján köteles lenne, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.

Ez az eljárásrend tovább szigorodott 2017. január 1-jétől a szociális törvény új rendelkezésével, amely szerint ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, a jövedelemhányad (jellemzően a nyugdíj 80%-a) és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. Ha a gyerek megállapodás alapján nem hajlandó fizetni, akkor az intézmény saját jogon, a szülő egyetértése, sőt tudomása nélkül is beperelheti a gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetése érdekében.

Ezek a rendelkezések szélesre tárhatják a kaput a szülőtartási perek előtt, először különösen azokban az esetekben, amikor a gyermek külföldön dolgozik és a szüleit itthon mások gondozzák. Közeleg a szép új világ: a nagykorú gyermek a húsába tépő harapófogóba kerülhet, hiszen a saját gyermekei eltartása mellett a szülők eltartása is valóban a nyakába szakadhat. Még az sem elképzelhetetlen, hogy a szociális szféra krónikus forráshiánya miatt a szülőtartás iránti intézményi perindítás nem csupán jog, hanem egyenesen kötelezettség lesz, amelyet a fenntartók előírnak az ellátó intézmények számára. (Persze csak a választások után...)

E rendelkezések lényege az, hogy nemcsak a rászoruló szülő, hanem az a magánszemély, valamint az az intézmény is követelhet költségtérítést, aki a nagykorú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idős szülőről.

A magyar állam biztonságot nyújt ugyan idős vagy rászoruló állampolgárainak, de ahogyan a gyermeknevelés felelősségét, úgy az idős szülőről való gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében az állam, annak első számú felelőse a család, hangzik e tekintetben a hivatalos törvényhozói indokolás. Az, aki képes rá, és mégsem gondoskodik a szülőjéről, a hivatalos megítélés szerint hálátlan. Az, akinek van pénze, és mégsem gondoskodik a szülőjéről, valójában a többi adófizetőt terheli, folytatja a hivatalos indokolás, kiemelve, hogy az Európai Unió 27 tagállamából 18-ban jogi normák szabályozzák a gyermekek szüleik iránti tartási kötelezettségét. Eltekintve attól, hogy a hála nem politikai és nem közgazdasági kategória, súlyos tévedést tartalmaz ez a megállapítás, hiszen ha a gyermek fizeti a rá kirótt közterheket, köztük a nyugdíjjárulékot, munkáltatóként pedig fizeti a szociális hozzájárulási adót, akkor teljesíti a szülők eltartásának a társadalombiztosítás révén társadalmasított kötelezettségét és a legkevésbé sem terheli a többi adófizetőt.

Mi fán terem a társadalombiztosítás?

A társadalombiztosítás éppen azért jött létre Magyarországon 94 évvel ezelőtt, 1927-ben, hogy az idősek ellátásának terhét levegye az erre képtelenné vált családok válláról és társadalmasítsa az idősek eltartását az aktív korú dolgozókra és munkáltatóikra kirótt járulékfizetés révén. Ráadásul 94 évvel ezelőtt a születéskor várható élettartam Magyarországon nem érte el az 50 évet, most a férfiak esetében 72, a nők esetében 79 év. Ma 100 termékeny korú magyar nőnek 151 gyermeke van a száz évvel ezelőtti 600-hoz képest.

Így a sokkal hosszabb ideig élő szülők eltartásának terhe sokkal kevesebb gyermek között oszlik meg – akiket változatlanul terhel a társadalmasított közteherviselés és a saját kiskorú (vagy tanuló nagykorú) gyermekek eltartásának terhe is. A kis létszámú, széttagolt, atomizált, patchwork-családoknak a Bismarck előtti családi időstartás egyszerűen kivitelezhetetlen.

A társadalombiztosítás lényege, hogy az idősek és egyéb nagykorú rászorulók eltartásának terhe elsődlegesen nem a család, hanem a társadalom feladata. A szülőtartás felturbózása és a család felelősségének túlhangsúlyozása ezért nincs összhangban a társadalombiztosítás alapelveivel.

Mi lehet a megoldás?

A jelenlegi magyar nyugdíjrendszer jövőjét alapvetően négy tényező határozza meg:

1. Demográfia

A társadalom elöregedése megállíthatatlan. 2030-ra 2,1 millió ember tölti be a 65 éves életkorát, miközben a munkaerőpiacra ugyanezen időszakban csak 1,6 millió fiatal áramlik be, így a járulékfizetők száma csak a népesedési folyamatok alakulása miatt legalább félmillió emberrel csökken. 2030 után a folyamat tovább mélyül, mivel az utolsó nagylétszámú korosztály az 1975 körül született "gyes-korosztály" (a Ratkó-unokák), akik 2040 után töltik be a korhatárukat, viszont utánuk már csak demográfiai sivatag következik, annyival kevesebb a fiatalabb korosztályok létszáma.

Csak a demográfiai egyensúly borulása miatt 2030-ra a mai 4,6 millió foglalkoztatott helyett a legjobb esetben is legfeljebb 4,1 millió járulékfizetőre számíthatunk.

A 4,6 millió (sőt, egy-egy hónapban akár magasabb) járulékfizető hivatalos adat, így ajánlatos kellő óvatossággal kezelni. A valóságban ennél akár több százezerrel is kevesebb lehet a tényleges járulékfizetők száma, miután ez az adat tartalmaz közel kétszázezres külföldön dolgozó vagy dolgozni oda ingázó tömeget is, emellett foglalkoztatottnak minősül az is, aki hetente legalább egy órát biztosítási jogviszonyban tölt – képzelhetjük, ők mennyi járulékkal járulnak hozzá a nyugdíjkassza bevételeihez. A félmillió főt elérő demográfiai hiány a következő másfél évtizedben a munkaerőpiacon viszont tényszerű, bármilyen mai foglalkoztatási létszámból ki kell vonnunk ezt a számot.

2. Kivándorlás

A hiányzó járulékfizetők számát legalább további félmillió fővel (a pandémia előtti utolsó megbízható becslések szerint inkább 650 ezer fővel) csökkenti a tartósan külföldön dolgozó vagy kivándorolt magyarok száma, akik nem itthon fizetnek nyugdíjjárulékot. Ez persze évtizedek múlva - amikor a tartósan külföldön dolgozó vagy ott letelepedett magyarok is betöltik a nyugdíjkorhatárukat - enyhítheti a magyar nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást, viszont addig egyre fájóbban hiányzik az általuk (és munkáltatóik) által fizetett közteher a nyugdíjkasszából. Ha a külföldön dolgozók itthoni elméleti keresetét az átlagkereset összegében számítjuk, akkor idén már kéthavi, 2030-ra legalább három havi bevétel (azaz most a nyugdíjkassza egyhatoda, egy évtizeden belül az egynegyede) hiányozhat emiatt a nyugdíjalapból, amit más forrásból kell pótolni a nyugdíjak kifizetéséhez. A pandémia utáni migrációs egyenleg még nem látható tisztán, a folyamatok az európai nyitási hajlandóság függvényében gyorsulhatnak vagy lassulhatnak.

3. Foglalkoztatás

A magyar foglalkoztatási helyzet sajátosságai további léket ütnek a nyugdíjkasszán, miután Magyarországon kiugróan magas a minimálbér és a garantált bérminimum utáni járulékfizetők száma – becslések szerint másfélmillió ilyen foglalkoztatott, valamint egyéni vagy társas vállalkozó dolgozik ma Magyarországon –, illetve további bevételkiesést okoz a katások közel 400 ezres, az őstermelők hasonló nagyságrendben, továbbá a közfoglalkoztatottak százezres nagyságrendben ingadozó létszáma.

Pontosan ők lesznek azok – akár több, mint kétmillió (!) ember –, akik csak rendkívül alacsony nyugdíjra számíthatnak, így könnyen és gyorsan rászoruló szülővé válhatnak.

4. Versenyképesség

Az élőmunkát terhelő járulékokat nyilván csökkenteni kell, ha meg akarjuk őrizni a magyar versenyképességet. Emiatt 2016-ról 2021-re 27%-ról 15,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami 2022. júliustól a tervek szerint 15% lesz, miközben az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás megszűnik. Ez a 2%-pontos csökkentés adna a munkáltatóknak fedezetet a keresetek jelentős növelésére, így a jelenleg 167 400 forintos minimálbér 200 ezer forintra történő emelésére.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2021-ben 3915 milliárd, 2022-ben 4170 milliárd forint bevétellel számol, ebből a szociális hozzájárulási adó (amelynek 71,63%-a illeti meg a nyugdíjkasszát) idén 1662,5 milliárd, 2022-ben 1758,4 milliárd forintot fedez. A szocho-fedezet 2021-ben majdnem pontosan ugyanannyi, mint amennyi bevétel keletkezik a magánszemélyeket terhelő társadalombiztosítási járulékból (ennek 54%-a illeti meg a nyugdíjkasszát), jövőre viszont a járulékbevétel már magasabb lesz, közel 1828 milliárd forint. Ez a két fő bevételi forrás együttesen sem elegendő a nyugdíjkiadásokra, így 2021-ben 446 milliárd, 2022-ben már 584 milliárd forintot egyéb költségvetési bevételek (vagyis adók) terhére kell biztosítani, egyebek között a 13. havi nyugdíj 2022. februárban esedékes második részlete, vagyis kétheti plusz nyugdíj fedezetére, ami önmagában is 160 milliárd forintos tétel, továbbá a 2022-re tervezett 5,2%-os GDP-növekedés miatt 68,5 milliárd forint összegben becsült jövő novemberi nyugdíjprémium költségvetési előirányzatára. (Az idei nyugdíjprémiumra 4,6%-os GDP-növekedést feltételezve "csak" 53 milliárd forintot tartalékoltak, de ennek akár a négyszeresébe is kerülhet az idén novemberi egyszeri plusz juttatás, ha a 2021-es GDP-növekedés 6-7% körül alakul.)

A nyugdíjkassza biztonsága a GDP-növekedés, és ennek következtében a keresetek alakulásának a függvénye. Nagy bátorság arra számítani, hogy a gazdasági növekedés megállíthatatlan, így a nyugdíjbevételek biztonsága megkérdőjelezhetetlen.

Mindebből következően minél később tölti be valaki a nyugdíjkorhatárát, annál nagyobb gondokkal szembesülhet - de ezek a jövőbeni gondok nem láthatók a jelenből, mert látszólag minden rendben van, a nyugdíjakat pontosan utalják, a nyugdíjemelésekre és azok korrekcióira a törvényi előírásoknak megfelelően sor kerül, visszaépül a 13. havi nyugdíj és hab a nyugdíjas tortán, hogy még a nyugdíjprémium is megmaradt. Emellett az utóbbi években megállapított nyugdíjak a valorizáció sajátos módszerének következményeként a magyar nyugdíjtörténelem legmagasabb összegű nyugdíjai.

A fiatal és középkorú nemzedékek ezért jellemzően nem érzékelik, hogy a jövőben milyen nehézségekkel kell számolniuk mind a saját, mind a szüleik nyugdíjhelyzete tekintetében. A gyermekek – a családonként egy-két gyermek – nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos eltartási kötelezettségek terhelhetik őket később. Damoklész kardja rejtve marad.

A jövőbeni önmagunk vadidegen a mai önmagunk számára

Pedig Magyarországon nagykorú gyermekként mindannyian kötelesek vagyunk a rászoruló szüleinkről gondoskodni - a jövőben akár a jövedelmünk felét is szülőtartásdíj fizetésére fordíthatjuk. Az időbeli látási képességünk azonban rendkívül korlátozott, mert kivétel nélkül minden esetben a jelen felé torzítunk. Ezt a jelenséget "ma-miópiának", azaz a jelenre koncentráló rövidlátásnak nevezem. Olyan az időlátásunk, mint a térlátásunk:

minél messzebb van tőlünk valami (akár időben, akár térben), annál kisebbnek látjuk, így szívfájdalom nélkül képesek vagyunk elbagatellizálni, szőnyeg alá söpörni a jövőben törvényszerűen bekövetkező gondokat.

A viselkedésalapú közgazdaságtan megállapítása szerint még csak nem is a jövő egyfajta szolid diszkontálása jellemző ránk, hanem egyenesen az egy-két évnél távolabbi jövő teljes figyelmen kívül hagyása. Nem lineárisan diszkontáljuk a jövőbeni veszélyeket, hanem hiperbolikusan, azaz az idei veszélyeket 100%-ban figyelembe vesszük, a jövő évben várható veszélyeket már csak 20%-ban számítjuk be, a két év múlva és később lehetséges események hatásával pedig csak 5%-os mértékben vagy egyáltalán nem kalkulálunk – mintha nem is lenne két évnél távolabbi jövő. Egyebek között ilyen tételek bizonyításáért kapott közgazdasági Nobel-emlékdíjat a viselkedésalapú közgazdaságtudomány egyik legnagyobb élő képviselője, Richard H. Thaler.

A pszichológia friss eredményei szerint a jövőbeni önmagunkat vadidegennek tekintjük, ezért nem is lépünk az érdekében. A jövőbeni pénzhiány nem fáj (még akkor sem, ha az életünk minőségét alapvetően veszélyeztetni képes elszegényedés réme kísért a jövőben), ezért nem teszünk ellene semmit. Olyan ez, mint a magas vérnyomás: ma nem fáj, de ha nem kezeltetjük, a jövőben biztosan megöl minket.

Büntetés és jutalmazás?

Sok szakértő javasolja, hogy a gondok további súlyosbodásának megelőzése érdekében ismételten be kell vezetni a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét – vagyis mondjuk 62 éves korától bárki igényelhesse a nyugdíját az addig megszerzett jogosultsága alapján, tudomásul véve, hogy a korai nyugdíjazás miatt csökkentett összegű lesz a nyugdíja. Természetesen a rugalmas nyugdíjba vonulás elvileg megoldást nyújthat. De csak elvileg.

Ez egyrészt nagyon drága megoldás lenne (az érintettek a korhatáruk betöltése előtt kiesnek a járulékfizetők köréből, miközben belépnek a nyugdíjra jogosultak körébe),

másrészt minél fiatalabban menne valaki nyugdíjba, annál kisebb nyugdíjjal (málusszal csökkentett nyugdíjösszeggel) kalkulálhatna csak - élete végéig.

Ez is egyenes út az elszegényedéshez, hiszen az aktív korúak munkabére mindig nagyobb ütemben nő, mint amilyen mértékben a nyugellátásokat emelni lehet.

A nyugdíjak vásárlóértéke egyébként is évről-évre nagyobb mértékben leszakad az aktív dolgozók keresetétől. Ez a veszély fokozottan fenyegetné a korhatáruk betöltése előtt nyugdíjba vonulókat – ma például a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyeknek máris kalkulálniuk kell ezzel a negatív hatással.

A rugalmas nyugdíj pozitív hatása viszont, hogy ha valaki nem megy el nyugdíjba a korhatára betöltésével – erre ma is lehetősége van mindenkinek –, hanem a nyugdíja igénylése nélkül tovább dolgozik, akkor 30 naponta félszázalékos nyudíjnövelésre, vagyis egy év alatt 6%-os, két év alatt 12%-os, 3 év alatt 18%-os (és így tovább) nyugdíjnövelésre szerezhet jogosultságot. A korhatárunk betöltése utáni munkával e nyugdíjbónusz révén érezhető mértékben növelhetjük a nyugdíjunk összegét, csak az a kérdés, hogy van-e lehetőségünk idősen is dolgozni vagy vállalkozni, s lesz-e hozzá megfelelő egészségi állapotunk.

Kezelhető a szülőtartási kötelezettség kockázata

Összességében a megoldás jelenleg csak a nyugdíj-előtakarékosság lehet, egyszerűen nincs más mód az átlagos keresettel rendelkező embereknek megelőzniük az időskori elszegényedést – hacsak nem akarják életük végéig a saját gyermekeik jövedelmének akár a felét is fölélni annak következtében, hogy nem cselekedtek, amíg tudtak volna.

A gyermekekek és a szülőknek egyaránt tisztában kell lenniük a szülőtartás jogintézményével, mert felkészülés hiányában a szülők legjobb szándéka ellenére is súlyos károkat okozhat gyanútlan gyermekeiknek ez a lappangó kötelezettség.

