Itt a friss rangsor: jól teljesít a magyar gazdaság, de az élmezőnytől nagyon messze vagyunk

Közzétette az Eurostat a második negyedéves európai GDP jelentését, és egyben az (Luxemburgot leszámítva) összes tagállam második negyedéves teljesítményét. Az előző, első becsléseket tartalmazó rangsorban Magyarország még az ötödik helyen volt, de azóta több ország is közzétette a saját adatait, és több helyen a magyart jócskán meghaladó növekedést látunk a második negyedévben. Általánosságban elmondható, hogy a statisztikai hivatalok inkább felfelé módosították a számokat a második becsléskor, azaz az európai gazdaság teljesítménye még az első becsléshez képest is kedvezőbben alakult.

Felfelé módosította az Eurostat a tagállamok által közölt növekedési adatok alapján a második negyedéves uniós GDP-számokat: az eurózóna a korábban közölt 2 helyett 2,2%-kal, az EU 1,9% helyett 2,1%-kal tudott növekedni a második negyedévben az előző negyedévhez képest. A tagállamok döntő része felfelé módosított a második becslés során, és több tagállam is közzétette a friss növekedési statisztikákat.

Az újonnan közlő országok között egészen szép növekedést is láthatunk: a görög gazdaság például 3,4%-ot tudott növekedni a második negyedévben, de remekül teljesített Észtország (4,3%) is. A legnagyobb növekedést viszont - nem nagy meglepetésre - Írország érte el: a frissen közölt adatok szerint az ír gazdaság 6,3%-ot tudott növekedni a második negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva.

Az osztrák, lett és portugál gazdaság kimagasló teljesítményét már az első becslésből láttuk, és az olasz, valamint a spanyol gazdaságok is nagyobb mértékben nőttek, mint Magyarország,

ezzel Magyarország a második negyedévben a tizedik helyet tudta elérni az európai növekedési rangsorban.

A 10. hely gyengébb, mint amit az előzetes adatközléskor felállított sorrendben láthattunk, de így is magasabb növekedést jelent, mint az uniós átlag, és ezzel a magyar gazdaság már elérte a válság előtti szintet. (Korábbi számításaink szerint ebben az összevetésben 8. a rangsorban.) Érdekesség, hogy még az újranyitást hozó második negyedévben is voltak olyan gazdaságok, ahol csökkent a kibocsátás (Málta és Horvátország). Fontos azt is elmondani, hogy még a negyedéves bázisú növekedések összehasonlítása is mutathat némileg torz képet az eltérő járványciklusok miatt, de még mindig a negyedéves visszatekintés alapján lehet legkönnyebben összehasonlítani a válságból kilábaló gazdaságok pillanatnyi állapotát.

Az előző év második negyedévéhez viszonyított kilábalás pedig aztán végképp teljesen torz képet ad mind a gazdaság jelenlegi helyzetéről, mind az európai gazdaságok egymáshoz viszonyított teljesítményéről. Ennek az az oka, hogy míg 2021 első negyedévére a járvány okozta sokk hatásai többnyire kiegyenlítődtek (és a járványhullámok is nagyrészt egymáshoz "igazodtak" az EU-ban), addig 2020 második negyedévében még nagyon eltérő helyzet volt tagállamokként. Az alábbi ábra ezért fenntartásokkal kezelendő - csak arra alkalmas, hogy megmutassa az egyes gazdaságok jelenlegi teljesítményét a válság mélypontjához képest (de mit mondtuk, a mélypont "mélysége" is nagyban függ attól, hogy az első negyedév mekkora hányadát vitte el a járvány országonként, de az ebből az összehasonlításból nem derül ki).

Az európai gazdaság növekedési üteme pozitív meglepetést okozott, de még ezzel is a válság előtti szint alatt van a kontinens GDP-je: azaz az EU még mindig nem termel annyit, mint 2019 negyedik negyedévében. A kilábalás tagállamonként nagyon eltérő képet mutat (Magyarország például már elérte a válság előtti szintet, a dél-európai államok többsége pedig csak 2024-ban fogja minden jel szerint), de Európa összességében elmaradásban van az Egyesült Államokhoz képest, amelynek kibocsátása már meghaladta a válság előtti szintet - igaz, ez az európainál több mint kétszeres GDP-arányos állami költekezéssel járt együtt, azaz a gyorsabb kilábalást nagyobb egyensúlytalanságok árán érték el.

A GDP volumenindexe az EU-ban, eurózónában és az Egyesült Államokban (2015=100). Forrás: Eurostat.

Címlapkép: Getty Images