Megtorpant a magyar ipar

Júliusban az ipari termelés volumene 0,5%-kal elmaradt az előző havi szinttől. Ez már a második egymást követő hónap, amikor a szektor teljesítménye esik, ami ugyan nem drámai, de visszafogottabb növekedési trendet sugall.

Az ipar a koronavírus-válságból leggyorsabban kilábaló szektorunk, a termelése már tavaly októberben elért a válság előtti szintet, és sokáig úgy tűnt, hogy veszteségmentesen tér vissza a 2020 előtti kibocsátási trendhez. Temetni most sem kell az ipart, hiszen a beruházási számait figyelve a növekedési kilátásai továbbra sem rosszak, ugyanakkor a korrekció az utóbbi hónapokban érezhetően lelassult.

A narancssárga szaggatott vonalak a válság előtti csúcs-kibocsátást, illetve a válság előtti kibocsátási trendet jelölik.

A lassulás bizonyára összefüggésben áll a világgazdaságban megfigyelhető súrlódásokkal, szállítási nehézségekkel, áremelkedésekkel, de különösképpen az áruhiánnyal. A chip-ellátási problémák egyértelműen fékezik például a legnagyobb feldolgozóipari ágazatunkat, a járműipart, amely többször leállásokkal volt kénytelen reagálni. Erről bővebbet a jövő heti részletes adatokból tudhatunk meg.

A harmadik negyedév összességében nem indult erősen a magyar gazdaság számára, hiszen a kiskereskedelmi forgalom stagnálása mellet az ipari termelés sem volt erős. Korai lenne súlyos következtetéseket levonni néhány adatból, de kétségtelenül nőtt a valószínűsége annak, hogy a harmadik negyedévben nem látjuk majd folytatódni a válságból való kilábalás gyorsulását. Ugyanakkor ez különösebben nem árnyékolja be az idei növekedési kilátásokat, hiszen a tavalyi mély bázishoz képest továbbra is jóval nagyobb a teljesítmény. Az ipar például tavaly júliushoz viszonyítva még így is 10,2%-kal magasabb kibocsátási szinten áll.

Címlapkép: Getty Images