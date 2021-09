Most még nem kell izgulni, de közeleg az új csúcs az inflációban

Gyakorlatilag stagnálhatott az infláció augusztusban, a Portfolio által megkérdezett szakértők az előző havi 4,6%-os után 4,7%-os áremelkedési ütemre számítanak. Korai azonban még fellélegezni, novemberre az elemzők többsége újabb kilencéves csúcsot vár az inflációban, vagyis csak átmeneti a megnyugvás. A nagy kérdés, hogy 2022-ben milyen gyors lehet a csökkenés, mikor térhet vissza a jegybanki célsávba az éves ráta.

Most még maradhat az infláció

Júliusban talán meglepően nagyot esett a magyar infláció azok után, hogy a júniusi 5,3%-os érték nyolc és féléves csúcsot jelentett. Az nem volt meglepő, hogy döntően bázishatások miatt onnan 5 százalék alá mérséklődött a ráta, de a KSH által közölt 4,6%-nál csak egy alacsonyabb becslés volt a Portfolio egy hónappal ezelőtti felmérésében.

Most az elemzők átlagosan 4,7%-os inflációra számítanak augusztust illetően, vagyis az utóbbi időszak sorozatos rekordjai után most lehet a nyugalmasabb időszak. Az inflációt idén nagyrészt naptárhatások mozgatták, tavasszal a járvány tavalyi kitörése volt ilyen hatás, ami a 2020-as alacsony bázist képezte, majd nyárra már élénkült az áremelkedés tavaly is.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2021. aug. 2021. dec. 2022. dec. Suppan Gergely Takarékbank 4,8 5,0 2,7 Eppich Győző OTP Bank 4,7 4,7 3,7 Halász Ágnes Unicredit Bank 4,4 5,7 4,1 Regős Gábor Századvég 4,7 4,9 3,3 Török Zoltán Raiffeisen Bank 4,7 5,0 3,3 Kuti Ákos MKB Bank 5,2 - - Nyeste Orsolya Erste Bank 4,7 5,1 2,9 Virovácz Péter ING Bank 4,5 4,9 3,1 konszenzus (medián) 4,70 5,00 3,30 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Alapvetően szezonális hatások, illetve a benzin kisebb mértékű havi drágulása dominálhatta az áralakulást – kommentálta az augusztusi adatot Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakembere.

Halász Ágnes, az UnicreditBank szakembere úgy véli, hogy az élelmiszerek havi árcsökkenése, valamint az alkohol- és dohánytermékek tavaly augusztusi drágulásából eredő bázishatás miatt csökkenhetett az infláció.

Várhatóan az újranyitás árakra gyakorolt egyszeri sokkhatása múlóban van, és sokkal nagyobb szerep juthat a már megszokott, szezonális folyamatoknak. Mindemellett augusztus folyamán a forint jelentős erősödése, valamint a globális, nyersanyagok felől érkező árnyomás enyhülése az inflációs folyamatokban is változást hozhatott. Mindent egybevetve

könnyen lehet, hogy havi alapon hosszú idő óta először negatív inflációs rátát láthatunk majd

- véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A külső infláció bár növekszik, de a belföldinél még kisebb, így az a hazai inflációt mérsékli, míg a magas kereslet ösztönzőleg hat az áremelkedés ütemére. A Magyar Nemzeti Bank szigorodó monetáris politikájával ugyanakkor stabilizálta a forint árfolyamát, így az nem növeli tovább a pénzromlást – tette hozzá előrejelzéséhez Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Ez az utolsó nyugodt hónap volt

A szakértők szerint várhatnak még ránk nehéz pillanatok a negyedik negyedévben az inflációt illetően. Nyeste Orsolya szerint vélhetően az augusztus volt az utolsó „visszafogottabb” hónap, szeptemberben ismét 5% fölé gyorsulhat az éves árindex, majd az év végéig ott is marad. Ő arra számít, hogy novemberben akár a júniusi 5,3%-ot is meghaladhatja az áremelkedési ütem, vagyis

egyáltalán nem biztos, hogy tetőzött már az infláció.

Ennél is tovább megy Halász Ágnes, az Unicredit elemzője szerint ősszel

akár a hat százalékot is megközelítheti az infláció.

A legnagyobb kérdés, hogy az elmúlt hónapokban látott termelőiár-emelkedés milyen ütemben gyűrűzik be a fogyasztói árakba, valamint, hogy az egyre inkább jelentkező munkaerőhiány bérfelhajtó hatása már idén jelentkezik-e az ármeghatározás során – emeli ki az újabb csúcs kapcsán Virovácz Péter.

Az őszi újabb inflációs hullám után a jövő év elejétől bázishatások miatt meredeken csökkenni fog az infláció, mivel áprilisig kiesik a bázisból a dohánytermékek jövedéki adóemelésének hatása, ami önmagában 1,2 százalékponttal fogja mérsékelni az inflációt, az üzemanyagárak bázisára is éremben magasabb lesz, így ez is visszahúzza az inflációt – vetíti előre Suppan Gergely. A Takarékbank elemzője szerint ugyanakkor a kockázatok továbbra is erősek, bár a nyersanyagárak közül a kukorica és rézárak már lefelé korrigáltak, ami némileg enyhíti a felfelé mutató nyomást.

