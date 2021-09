Gyorshajóval a Dunán, egészen Belgrádig

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Történelmi léptékben mérve is kiváló a politikai együttműködés Magyarország és Szerbia között, ebből pedig mindkét ország jelentősen profitál gazdasági szempontból is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az általa vezetett tárca közleménye szerint szerdán. Az is eldőlt, hogy jövőre új gyorsösszeköttetést kap a két ország.