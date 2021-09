Az első fecske: két oltásért pénzjutalom jár már Magyarországon

10 ezer forinttal támogatja a Józsefvárosi Önkormányzat azokat a rászorulókat, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen - olvasható az önkormányzat közleményében . 2022 elején vakcinalottót is rendez Józsefváros.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. szeptember 9-i rendkívüli képviselő-testületén határozott arról, hogy

10.000 forint egészségvédelmi támogatásban részesülnek mindazok a józsefvárosi rászoruló lakosok, akik 2021. december 31-ig beadatták mindkét COVID-oltást

(a Janssen oltás esetében egyet), függetlenül attól, hogy ez a rendelet elfogadása után vagy előtt történt - áll a tájékoztatóban.

Támogatásban részesülhetnek azok, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, azaz 71250 forintot - teszik hozzá. A támogatás feltétele, hogy a kérvényező családjában minden nagykorú személynek kell oltással rendelkeznie (kivéve, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható), és az oltásról szóló igazolást/igazolásokat be is kell mutatnia a kérelmezőnek a támogatás igénylésekor.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2022. január 15.

A kérelemben részesülők körében azok között, akik a rendelet hatályba lépését követően vették fel a védettség eléréséhez szükséges oltásokat, összesen 5 fő számára az Önkormányzat bruttó 150.000 forintot sorsol ki 2022 elején. A kérelem ide kattintva tölthető le, részletes tájékoztatás pedig itt található.

A közlemény emlékeztet arra, hogy a járvány megfékezésének leghatékonyabb eszköze az oltás.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, vagyis a támogatást 2021. szeptember 10-től lehet igényelni.

Az oltási támogatás elfogadásán túl a józsefvárosi képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kormány felé a kötelező előzetes oltási regisztráció és időpontfoglalás eltörlésére és egy mindenki számára elérhető tömeges oltási program kidolgozására.

A Pikó András polgármester által benyújtott előterjesztés bevezetőjében az olvasható, hogy a kormány oltási programja megtorpant, az új beoltottak száma a VIII. kerületben és országosa is elenyésző. Az ellenzéki pártok által támogatott polgármester azzal érvel, hogy települési szinten az átoltottság szoros összefüggésben van a szegénységgel. "Ezért indokolt és célszerű olyan oltási kampányt indítani, amely a szegénységben élő lakosságot célozza" - írta.

Fontos hangsúlyozni, hogy az oltás a beoltott személyen túl a környezetét is védi, segít elérni a nyájimmunitást - érvelnek az önkormányzati kampány mellett.

A rendelet részletezi a javaslat hatásait is: összesen 2000 családdal számolnak, amely alapján a támogatás várható kiadása 20 millió forint. Ezen kívül a sorsolás pénzdíjainak további kiadásaira bruttó 750.000 forint + 15,5% szociális hozzájárulási adó, összesen 866.250 forint biztosítása szükséges. A mindösszesen szükséges 20.866.250 Ft összegű pénzügyi fedezet az általános tartalékból, azon belül a Szolidaritási Alapból kerül biztosításra - részletezik.

Így szavaztak a képviselők

Szili-Darók Ildikó alpolgármester a jozsefvaros.hu portál beszámolója szerint arról beszélt, a kerület hátul kullog a statisztikában, ezért fel kell lendíteni az oltási kedvet. A tudományos ismeretekhez hozzáférni kevésbé tudó, tévhiteket jobban magukévá tevő rétegeket meggyőző tettekkel lehet ösztökélni. 2000 emberrel kalkulál a kerület, ha több igény érkezik, megnövelik a keretet, mondta kérdésre az alpolgármester.

Vörös Tamás fideszes frakcióvezető elismerését fejezte ki a polgármesternek, hogy nem csinált politikai kérdést az ügyből. Camara-Bereczki Ferenc szerint ez a kezdeményezés a többi önkormányzatnak is követendő példa lehet. Juharos Róbert fideszes képviselő is úgy látja, ez egy jó előterjesztés, megjegyezte, a kerület költségvetése nem olyan tragikus, mint amilyennek tűnt, szerinte megnövekedhetne a fejenkénti összeg 10-ről 20 ezer forintra, ami már igazi ösztönző lehetne, erre módosító javaslatot nyújtott be.

Pikó András alapvetően egyetért ezzel, de szeretné elkerülni, hogy az általános tartalék 100 millió forinttal kevesebb legyen, azt ígérte, hogy az első tapasztalatok alapján fogják eldönteni, emeljenek-e az összege vagy ne.

Külföldön már van erre példa

Magyarországon ez az első pozitív ösztönző alkalmazása az oltakozás érdekében. Külföldön már több országban is igyekeztek javítani az átoltottságot a pénzügyi ösztönzők alkalmazásával, van ahol utalvány formájában, van ahol készpénztámogatás formájában, de több helyen éltek a vakcina lottó lehetőségével is. Szerbia bevezette az oltásért járó pénzjutalmat, Bulgária utalvány osztásán gondolkodik az oltakozók számára, több amerikai állam vakcinalottót hirdetett, német vállalatok pénzjutalmat osztanak a beoltott dolgozóiknak, és rengeteg helyen fizetett szabadnap jár a védőoltás felvételéért cserébe.

Múlt heti cikkünkben részletesen összefoglaltuk, hogy például az amerikai vállalatok milyen eszközöket alkalmaztak az oltás felvételének ösztönzésére:

A bizonyos szolgáltatások védettségi igazolványhoz történő kötése egyfajta negatív ösztönző, büntetés az oltatlanok számára, idehaza azonban az igazolvány veszített jelentőségéből, mivel már csak lényegében a nagyobb rendezvényeken kötelező.

Címlapkép: Előkészítik a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik adagját a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet oltópontján 2021. szeptember 8-án. Forrás: MTI/Komka Péter