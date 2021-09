Gyorsul a járvány Romániában, meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Romániában rendre a kéthetes mozgóátlag másfélszeresét meghaladó ütemben emelkedik a naponta diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma. Csütörtökön a kormány a tavaly május óta folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntött.

A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentése szerint a szerdai összegzés óta 2226-tal emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, ami 75 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Az utóbbi 24 órában újabb 39 fertőzött vesztette életét, ami szintén több mint másfélszerese a kéthetes mozgóátlagnak.

A Covid-kórházakban és részlegeken jelenleg 848 ágy áll rendelkezésre, vannak olyan megyék, ahol már megteltek a helyek, és a szomszédos megyékbe helyezik át a súlyos betegeket. A miniszterelnök szerint a következő időszakban - a kórházi részlegek átszervezésével és a szakszemélyzet áthelyezésével - bővíteni fogják a fertőzöttek számára elkülönített intenzív terápiás helyek számát.

A bukaresti kormány csütörtökön elfogadott határozatával szeptember 10-től kezdődően újabb 30 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet, de nem vezetett be újabb korlátozásokat, és nem vonta vissza a nyáron bevezetett lazításokat. A hatályos szabályozás azonban a települések fertőzöttségi szintjét is figyelembe veszi: az akár 75 ezer - beoltott, frissen letesztelt, vagy a betegségből az utóbbi fél évben kigyógyult - résztvevővel is megrendezhető szabadtéri fesztiválok, vagy az akár 400, védettségüket igazolni tudó meghívottal szervezhető magánrendezvények (lagzik, keresztelők) megtartása csak akkor lehetséges, ha az adott településen a lakosság kevesebb mint két ezreléke kapta el a fertőzést az utóbbi két hétben. Az antigén tesztek érvényességi idejét 24-ről 48 órára emelték.

Romániában az utóbbi két hétben a lakosság 0,82 ezerlékénél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, de már van olyan térség (Szatmár megye), ahol a fertőzési ráta már meghaladta a lakosság másfél ezrelékét, és 49 olyan település, ahol a lakosság több mint 3 ezrelékénél mutatták ki a koronavírust.

