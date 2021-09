Súlyos a járvány Japánban, meghosszabbítják a veszélyhelyzetet

Japán bejelentette, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az egészségügyi veszélyhelyzetet Tokióban és 18 másik területen, miután az egészségügyi helyzet súlyos nyomás alatt van, bár az új koronavírus-fertőzöttek száma lassú csökkenésnek indult.

A jelenlegi veszélyhelyzetet, amely vasárnap járna le, elsőként Okinava szigetén rendelték el májusban és fokozatosan terjesztették ki. A meghosszabbított veszélyhelyzet ellenére a többnyire önkéntes alapon betartandó intézkedések egyre kevésbé hatásosak, mert a kimerült lakosság egyre kevésbé vesz róluk tudomást.

Szuga Josihide miniszterelnök közölte, hogy továbbra is magas a súlyos esetek száma, és sok kórház továbbra is túlterhelt. Felszólította a lakosokat, folytassák a távmunkát, és tartsák be a társadalmi távolságtartás többi szabályát, hogy "mielőbb visszatérhessenek az egészséges és sikeres mindennapokhoz".

A veszélyhelyzet kiterjesztése alatt a japán kormány ügyvivőként működik. Szuga bejelentette, hogy nem indul a pártja vezetéséért szeptember 29-én tartandó választáson, és várhatóan az utódja lesz az új kormányfő.

Szuga kormányát éles bírálat érte a túl későn bevezetett és csak kevéssé erélyes intézkedések miatt, valamint amiatt, hogy a koronavírus-világjárvány alatt megtartották a nyári olimpiai játékokat.

"Stabilizálnunk kell az egészségügyi rendszerünket és biztosítani kell, hogy a fertőzések száma folyamatosan csökkenjen" - mondta előzőleg csütörtökön Nisimura Jaszutosi gazdasági és pénzügyminiszter, aki egyben a Covid-19 elleni intézkedésekért is felelős. A miniszter szerint továbbra is tízezrek lábadoznak a betegségből otthonukban, hogy könnyítsék a korlátozott kapacitású egészségügyi intézmények helyzetét A kormány mindazonáltal a korlátozó intézkedések november táján tervezett enyhítésének menetrendjét tanulmányozza, amikorra a várakozások szerint a teljes lakosság megkapja a védőoltást. A könnyítések között szerepel, hogy a teljesen beoltott lakosok utazhatnak, társasági összejöveteleken és tömegrendezvényeken vehetnek majd részt.

A klubcsapatok decemberre tervezett világkupájának megrendezését viszont lemondták a járványhelyzet miatt

- jelentette a Kyodo hírügynökség Szuhara Kijotakára, a Japán Labdarúgó Szövetség főtitkárára hivatkozva.

Eddig a lakosság mintegy 49 százaléka kapta meg a teljes védőoltást, ez az arány a várakozások szerint szeptemberre meghaladja a 60 százalékot - mondta Nisimura. Japán más fejlett országokhoz viszonyítva szerencsésebben vészelte át a járványt karantén nélkül a fertőzöttek és a halálesetek számát tekintve, de az ország jelenleg az új, fertőzőbb variánsok okozta járványhullámmal küzd. A szigetországban eddig mintegy 1,65 millió fertőzöttet és 16 500 halálesetet jelentettek.

Címlapkép: Getty Images