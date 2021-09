Balaicz Zoltán lett az év polgármestere

Az Év polgármestere díjat Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg) kapta, aki 2014 óta vezeti a várost. Korábban 2001-2010 között a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója volt. Ezekben az években indult el Zalaegerszegen a műszaki-mérnöki oktatás, bővült a többi képzés, és önálló karrá vált a számviteli főiskolai intézet.

Az Év alpolgármestere elismerést Fórizs László (Hajdúböszörmény) érdemelte ki, aki 1998 óta önkormányzati tisztségviselő; és elmondása szerint a választásokon mindig "magasan a legtöbb szavazatot kapta".

Az év jegyzője Tatár Zoltán (Hódmezővásárhely) lett, aki korábban dolgozott Domaszéken, Zákányszéken és a szegedi járási hivatalban is; tevékenykedett ügyvédként, valamint a MÁV Zrt. jogtanácsosaként is.

Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára a rendezvényen elmondta, a településvezetők egyik legfontosabb ismérve a szakmai felkészültség, tudás és tapasztalat mellett a választókhoz való viszony. A díj azért különösen fontos, mert azt maguk a polgárok szavazzák meg; "ami a leghitelesebb visszajelzés" - tette hozzá.

A jó polgármester kapcsolatot tart a lakossággal, figyeli és alakítja a helyi gazdasági és társadalmi folyamatokat, "és ami a legfontosabb, sosem szakadhat el a választóktól" - sorolta.

A helyettes államtitkár úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak, a koronavírus-járvány különösen nagy terheket rótt az önkormányzati vezetőkre, akiknek a képviselő-testületek és közgyűlések hatáskörében is el kellett járniuk. Dukai Miklós szerint a hatalom demokratikus gyakorlása nemzeti ügy, ami a nemzet felemelkedéséhez járul hozzá. A jelöltekre online lehetett szavazni.

A rendezvényt 1995-ben szervezték meg először, ötletgazdája a Szféra Európa Kft. volt. Oltványi Tamás, az ötletgazda-rendező Szféra ügyvezetője bejelentette, jövőre Komáromban "találkoznak a városi polgármesterek".

A nyertes

Az Év Polgármestere elismerés kapcsán Balaicz Zoltán elmondta: "az ember a szülőföldjét nem választja. A szülőhelyét, ugyanúgy, mint a szüleit, az ember a Gondviselőtől kapja".

Az élet egyik legnagyszerűbb és legmegtisztelőbb feladatának tartom, hogy szülővárosom, Zalaegerszeg polgármestere lehetek. A zalai megyeszékhely vezetőjének lenni nagy büszkeség, de a dicső múlt miatt komoly felelősség is! Pártolni a modernizációt, de megtartani az értékeket és a hagyományokat. Nem könnyű feladat, de megtiszteltetés, hogy ezt végezhetem - vélekedett a polgármester, aki azt is hangoztatta: "én akárhol is vagyok a világban, csak Zalaegerszegen vagyok otthon!"

Balaicz Zoltán 1978. augusztus 3-án született Zalaegerszegen. Édesapja id. Balaicz Zoltán (1948- ) Zalaegerszegért Díjas televíziós újságíró, a Zalaegerszegi Városi Televízió megalapítója és főszerkesztője, édesanyja Molnár Éva (1953-2020) adminisztrátor. Felesége, Balaicz Zoltánné Mándli Edit, pedagógus végzettségű, korábban több intézményben is tanított, jelenleg pedig a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának munkatársa, egyben a Zalaegerszegi Női Szalon elnöke. Gyermekük Balaicz Vendel.

Első munkahelye 2001 szeptemberétől a Széchenyi István Szakközépiskola volt, ahova Csapó József (szintén Zalaegerszegért Díjas) igazgató vette fel.

A tanítással párhuzamosan, ugyancsak 2001-ben Szalay Annamária akkori országgyűlési képviselőtől, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány elnökétől és dr. Gyimesi Endre akkori polgármestertől kapta azt a felkérést, hogy a Városházán felsőoktatási ügyekkel foglalkozzon. Így 9 éven át, 2001-től 2010-ig volt a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója. Ezen évek alatt indult el Zalaegerszegen a műszaki-mérnöki oktatás, bővült a többi képzés, sikeres pályázatokon vettünk részt, és önálló karrá vált a számviteli főiskolai intézet is. Munkája elismeréseként kitüntetésben részesítette a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Pannon Egyetem is.

15 évvel ezelőtt, 2006-ban megválasztották Zalaegerszeg belvárosi térsége önkormányzati képviselőjének, majd 2010-ben újra elnyerte a helyi polgárok bizalmát. A 2006–2010 közötti ciklusban az önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottságának elnöki posztját töltötte be, 2010-ben pedig alpolgármesternek választották. 7 éve, 2014 októberében 64 százalékos szavazati aránnyal Zalaegerszeg polgármestere lett, 2019 októberében pedig 70 százalékos többséggel választották újra.

Címlapkép: Balaicz Zoltán polgármester beszél a felújítás előtt álló Göcseji Múzeum projektindító rendezvényén Zalaegerszegen 2019. október 7-én. Forrás: MTI/Varga György